Погодные условия затрудняют обработку почвы под сев озимых - Белгидромет

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погодные условия затрудняют обработку почвы под сев озимых культур, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Уже более месяца на территории Беларуси наблюдается дефицит осадков, что приводит к потере влаги в почве. В результате на большей части территории страны верхний 10-сантиметровый слой почвы находится в слабовлажном состоянии, во многих районах Брестской, Витебской и Гомельской областей, а также местами на остальной территории страны иссушен полностью. Такая агрометеорологическая обстановка неблагоприятна для проведения сева озимого рапса, затрудняет обработку почвы под посев озимых культур", - сказали в Белгидромете.

В ближайшие дни на большей части территории страны прогнозируются кратковременные дожди. Из-за различной интенсивности ожидаемых осадков и сильного иссушения верхний слой почвы может увлажниться лишь на части площадей. Вероятность пополнения запасов влаги в верхних слоях почвы более высокая в южных и юго-восточных районах Беларуси.-0-

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