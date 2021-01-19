Поголовье зубров в Беловежской пуще за пять лет увеличилось почти на треть

19 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Поголовье зубров в Беловежской пуще за последние пять лет увеличилось почти на треть, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий научный сотрудник национального парка Алексей Буневич.

В национальном парке отмечают постоянный рост численности популяции, которая давно превзошла оптимальное количество (250 голов), рекомендованное для содержания на этой территории. Если год назад здесь насчитывалось 604 зубра, то в этом году с учетом появившихся на свет телят поголовье должно составить не менее 630-640 животных. В 2016 году на территории пущи обитали 480 зубров.

Сейчас идет зимний учет зверей. В помощь специалистам - и обильный снег, на котором хорошо видны следы животных, и квадрокоптер, который позволяет заглянуть в самые глухие и отдаленные места древнего леса. В Беловежской пуще зубры обитают в пяти различных по численности группировках - северной, северо-восточной, центральной, южной и юго-западной. Площади участков обитания каждой из группировок варьируются от 6 тыс. га до 13 тыс. га.

Средний возраст пущанских зубров - около 20 лет. Зубрицы живут на несколько лет дольше быков. "В половозрастной структуре популяции наблюдается дисбаланс: более чем на 50% она состоит из взрослых особей самок, в то время как взрослые самцы составляют лишь 14%. Это преимущественно связано с гибелью и миграцией взрослых зубров. С каждым годом эта диспропорция усиливается. Между тем 70 лет назад, когда в пуще только начали разводить зубров, пропорция была один к одному. Даже больше самцов было, когда выпускали на волю. Теперь ситуация поменялась", - отметил главный зубровод нацпарка.

Количество зубров постоянно растет и в мире. Международный союз охраны природы пересмотрел глобальный охранный статус зубра, переведя вид из категории "уязвимый" в категорию "находящийся в состоянии, близком к угрожаемому". В Беларуси с 1 января введены в действие новые правила охраны и рационального использования зубров. Постановлением Совета Министров определены порядок и условия отнесения животных к основному и резервному фондам, требования по их охране, порядок и условия отлова из среды обитания, а также добычи зубров резервного генофонда.-0-