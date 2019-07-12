Пограничники Беларуси и Узбекистана обменялись опытом оперативно-служебной деятельности

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители пограничных ведомств Беларуси и Узбекистана обсудили вопросы двустороннего взаимодействия во время рабочей встречи в Ташкенте. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.

Рабочая встреча председателя Госпогранкомитета Беларуси Анатолия Лаппо и командующего пограничными войсками Службы государственной безопасности Узбекистана Руслана Мирзаева прошла 11 июля в Ташкенте. Руководители обменялись мнениями об обстановке на государственной границе, угрозах и проблемных вопросах, оказывающих влияние на состояние пограничной безопасности.

"Также обменялись опытом по направлениям оперативно-служебной деятельности пограничных ведомств. В том числе изучена организация пешеходного движения в автодорожных пунктах пропуска через государственную границу", - рассказали в Госпогранкомитете.

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