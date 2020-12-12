Пограничники нового пополнения приняли военную присягу

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня клятву на верность белорусскому народу принесли более 1,7 тыс. новобранцев, призванных осенью в органы пограничной службы. Торжественные церемонии прошли практически во всех воинских частях. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"На строевом плацу Лидского пограничного отряда 132 раза прозвучали слова "торжественно клянусь". С этого момента вся служба военнослужащего и каждый его поступок будут сравниваться с ценой торжественной клятвы. С этим памятным событием новобранцев поздравил председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо", - рассказали в ГПК.

Еще на этапе отбора в военных комиссариатах призывники прошли тщательное медицинское обследование, а также психологическое тестирование. Для службы на границе имеет значение образование, социальная характеристика, моральные качества и даже семейное положение. Как и весной, ввиду сложившейся эпидемической ситуации на мероприятии не присутствовали близкие и друзья молодых ребят.

В своем выступлении Анатолий Лаппо отметил, что проделана огромная работа по обустройству границы, ее инженерному оборудованию и созданию достойных условий для несения службы пограничниками. "Существенно изменилось техническое оснащение подразделений и подходы к организации охраны границы, но неизменным остается высокий профессионализм и решительность, с которой военнослужащие Лидского пограничного отряда выполняют задачи по защите рубежей. Желаю крепкого здоровья, хорошего настроения и успехов в нелегком, но очень почетном и престижном деле - охране Государственной границы Республики Беларусь", - сказал он.

После принятия присяги военнослужащие продолжат обучение по различным воинским специальностям. По окончании учебного процесса они направятся в подразделения границы, где им будет предоставлена возможность совершенствовать мастерство в реальных условиях обстановки.-0-