Пограничники почтили память павших в первых боях Великой Отечественной войны

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на рассвете во всех пограничных группах и отрядах прошли митинги-реквиемы, посвященные Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и 79-й годовщине подвига пограничников в первые дни войны. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

В Минске уже 12-й год подряд памятное мероприятие открыли пограничники. Именно воины в зеленых фуражках в неравных боях первыми встретили немецко-фашистских захватчиков, тем самым заложив основу Великой Победы. Большинство из них погибли, но никто не сдался и не отступил. В четыре часа утра венки к обелиску на площади Победы возложил председатель Госпогранкомитета генерал-майор Анатолий Лаппо, а также офицеры частей Минского гарнизона и ветераны-пограничники. На Вахту Памяти у Вечного огня заступили солдаты роты почетного караула.

"22 июня ни одна из застав Белорусского пограничного округа не сдалась, многие погибли. Сегодня пытаются переписать историю, мы не должны этого допустить. Нынешнее поколение чтит память - без памяти мы никто", - отметил Анатолий Лаппо.

Накануне, вечером 21 июня, в Брестской крепости-герое у скульптурной композиции "Героям границы, женщинам и детям, мужеством своим в бессмертие шагнувшим" вблизи Тереспольских ворот стартовала патриотическая акция "Боевой расчет". Институт пограничной службы проводит ее уже в пятый раз. Это патриотическое мероприятие признано победителем Минского городского этапа, а затем и лауреатом республиканского конкурса БРСМ "100 идей для Беларуси", и победителем Всероссийского фестиваля патриотических проектов "Живая история". В этом году "Боевой расчет" состоялся в необычном формате: пограничники организовали онлайн-трансляцию в социальной сети "ВКонтакте" аккаунта Института пограничной службы.

Акция "Боевой расчет" символизирует связь поколений и призвана напомнить всем имена пограничников, совершивших подвиг в первые дни войны: начальника 3-й погранзаставы 86-го Августовского погранотряда лейтенант Виктора Усова, заместителя политрука 4-й погранзаставы 17-го погранотряда Ивана Беляева, командира отделения 15-й погранзаставы 17-го погранотряда младшего сержанта Алексея Новикова и многих других. Завершился боевой расчет символичным убытием пограничного наряда на охрану государственной границы.

Благодаря проведенной поисковой работе свое почетное место в "Боевом расчете" заняли портреты политрука 18-й пограничной заставы 17-го пограничного отряда Кирилла Георгиевича Кожухова (1909-1941) и начальника пограничного поста того же погранотряда капитана Алексея Николаевича Коробко (1908-1941).-0-