Пограничники подарили широкоформатный телевизор социально-педагогическому центру в Станьково

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Широкоформатный ЖК-телевизор получили в подарок от Госпогранкомитета воспитанники социально-педагогического центра Дзержинского района, сообщили БЕЛТА в белорусском пограничном ведомстве.

Председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо сегодня в рамках благотворительной акции "Наши дети" посетил социально-педагогический центр Дзержинского района. Он ознакомился с условиями обучения и проживания воспитанников, пообщался с детьми и поздравил их с наступающим Новым годом. Ребята же выступили перед гостями, после чего получили наборы сладостей. Детские новогодние желания постарались максимально учесть офицеры Госпогранкомитета, от имени которых глава пограничного ведомства вручил воспитанникам подарки.

Фото Госпогранкомитета

Теперь помочь в организации занятий и сделать свободное время ребят более разнообразными поможет широкоформатный ЖК-телевизор. Его руководитель пограничного ведомства передал директору Вацлаву Макаревичу. Как отметил Анатолий Лаппо, дружба пограничников и воспитанников центра имеет многолетнюю историю. "Дети, которые остались без попечения родителей, - это наши дети, и мы о них никогда не забываем, стараемся оказывать помощь и уделять внимание, которых им так не хватает. Каждый ребенок в новый год ждет чуда, и искренне хочется, чтобы самые сокровенные мечты детей исполнились, чтобы каждый ребенок нашел свой дом и свою семью", - сказал он.

Накануне воспитанники побывали на красочном новогоднем представлении в Белгосцирке. Здесь были организованы тематические фотозоны, в том числе со служебными собаками, а праздничное настроение создавали сказочные персонажи.

Начиная с 2001 года при поддержке Госпогранкомитета для детей социально-педагогического центра отремонтировали спортивный зал, подарили новое спортоборудование и инвентарь, стиральные машины, музыкальное оборудование, видеоаппаратуру и многое другое. Теперь же к новому учебному году еще один класс социально-педагогического центра Дзержинского района с помощью пограничников будет оборудован по последнему слову техники.

Накануне Нового года праздничные мероприятия для воспитанников детских домов, детей из опекунских и приемных семей и ребят с ограниченными возможностями традиционно проводятся во всех пограничных воинских частях. Пограничники стараются устроить настоящий семейный праздник, чтобы каждый ощутил тепло и заботу. За прошлые годы в рамках благотворительной акции "Наши дети" сотрудниками органов погранслужбы была оказана помощь 19 различным социально-педагогическим учреждениям по всей стране. В этом году список расширился - планируется посетить и поздравить детей из более чем 20 таких заведений.

Благотворительная акция "Наши дети" стартовала 10 декабря и продлится по 11 января. Новогодние праздники, представления и утренники пройдут во всех регионах Беларуси. Традиционно руководители госорганов и предприятий, лидеры общественных объединений посетят социально значимые объекты и поздравят детей, подарят им компьютерную технику, игрушки, спортивный инвентарь, сладости. Особое внимание будет уделено детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, воспитанникам школ-интернатов, детям из многодетных, опекунских, приемных семей, детям-инвалидам.-0-