Пограничники продолжают либерализацию вопросов пребывания граждан в погранзоне и полосе

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. 1 января 2021 года в соответствии с Законом от 29 декабря 2020 года №72-З "Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь" отменена госпошлина для посещающих пограничную зону и полосу. Теперь выдача пропусков будет осуществляться бесплатно для всех. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Напомним, что Госпогранкомитет планомерно выдвигает инициативы по упрощению условий пересечения границы и пребывания в приграничье. Так, в 2017 году была отменена государственная пошлина за пребывание в пограничной зоне для граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Беларуси. А в 2019 году отменена государственная пошлина за выдачу пропусков в пограничную зону для иностранцев", - отметили в ведомстве.

В ГПК подчеркнули, что эти меры совершенствуют деятельность органов пограничной службы, помогают упростить порядок пребывания граждан в пограничной зоне и пограничной полосе, а также повышают туристическую привлекательность объектов, расположенных в пограничной полосе, и создают комфортные условия повседневной жизнедеятельности законопослушных граждан в приграничье.-0-