Пограничники проходят обучение основам сетевых технологий по международному проекту

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Занятия с сотрудниками органов пограничной службы по программе повышения квалификации "Основы сетевых технологий и использование сетевого оборудования" проходят на базе БГУИР. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Обучение по программе проходит с 12 октября по 6 ноября. 23 пограничника получат новые знания с помощью проекта международной технической помощи "Развитие телекоммуникационной инфраструктуры на границе Республики Беларусь с Литовской Республикой" (БОМБЕЛ-4), который финансируется по Программе трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь Европейского инструмента соседства на 2014-2020 годы", - рассказали в ГПК.

Пограничники приобретут знания в работе с сетевым оборудованием, принципами и правилами маршрутизации, обеспечением безопасности сети. Занятия проводятся на базе кафедры инфокоммуникационных технологий БГУИР с использованием сетевого оборудование Cisco.

Общий бюджет проекта составил 3 738 260 евро, из которых 3 300 000 евро предоставлено Европейским союзом.-0-

Фото ГПК