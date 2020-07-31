Пограничные ведомства Беларуси и Украины подпишут протокол о порядке обмена информацией

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров согласился с предложением о подписании протокола между Государственным пограничным комитетом Беларуси и Администрацией Государственной пограничной службы Украины о порядке обмена информацией. Это предусмотрено постановлением №444 от 29 июля 2020 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Ранее это предложение было согласовано с Министерством иностранных дел, Министерством юстиции, Министерством финансов и Комитетом государственной безопасности Беларуси.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-