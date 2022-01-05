Погранкомитет озвучил подробности попытки подозреваемого в смертельном ДТП выехать в Польшу. Ему помогали сотрудники консульства

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданин Польши 1999 года рождения вместе со своим отцом вечером 3 января въехал в пункт пропуска "Брест" на рейсовом автобусе сообщением Санкт-Петербург-Варшава, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский, комментируя попытку скрыться от органа уголовного преследования подозреваемого в смертельном ДТП в Ивацевичском районе.

"Гражданин Польши 1999 года рождения вместе со своим отцом вечером 3 января въехал в пункт пропуска "Брест" на рейсовом автобусе сообщением Санкт-Петербург-Варшава. Мужчины намеревались покинуть страну. При проведении пограничного контроля было установлено, что молодому человеку ограничен выезд из Беларуси. Сам иностранец заявил, что якобы не знает о причине этого запрета. Однако позднее выяснилось, что он является подозреваемым по уголовному делу по факту ДТП со смертельным исходом", - отметил Антон Бычковский.

По его словам, молодой человек также рассказал, что с выездом в Польшу ему помогали сотрудники польского консульства в Беларуси. "Они приобрели ему билет к месту жительства в Польше, привезли на автовокзал и сопроводили до автобуса", - отметил официальный представитель ГПК.

Иностранный гражданин передан сотрудникам Следственного комитета для дальнейшего разбирательства. "Отец задержанного отказался от пересечения границы и был возвращен в Беларусь", - добавил Антон Бычковский.-0-

Фото МВД