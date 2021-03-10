Погранслужбы Беларуси и России согласовали взаимодействие в охране границы Союзного государства

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялась рабочая встреча руководства Госпогранкомитета Беларуси и Пограничной службы ФСБ России по актуальным вопросам сотрудничества, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

Представители ведомств согласовали основные направления взаимодействия в формате Союзного государства для обеспечения безопасности на внешней границе. Были обсуждены и вопросы организации пропуска лиц на территорию Союзного государства из третьих стран в условиях взаимного признания виз.

Стороны обменялись опытом в оперативно-служебной деятельности пограничных ведомств, обсудили обстановку на границе и тенденции ее развития, реализацию совместных проектов, проблемные вопросы, влияющие на пограничную безопасность, противостояние вызовам, в том числе внешним.-0-