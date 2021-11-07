Погреб, балкон, холодильник. Ищем лучшее место для хранения гладиолусов и георгинов

Гладиолусы, георгины, канны, монтбреция, лилии, ранункулюсы, тигридия, бегония клубневая, иксия, радовавшие нас цветением, нуждаются в сезонном уходе. Особенно много вопросов возникает с подготовкой и хранением - разбираемся во всех нюансах.

Время для "корешков"

Проблема теплолюбивых и тропических растений, которые мы пытаемся поселить в наших цветниках, связана с очень плохой переносимостью низких температур. Зимние морозы они предпочитают переждать в тепле. Переохлаждение крайне опасно и приводит, как правило, к гибели.

В уходе эти цветы неприхотливы и благодарно реагируют даже на минимальную заботу и внимание летом, а вот для того, чтобы сохранить их зимой, придется немного потрудиться. Дело в том, что луковицы и клубни гладиолусов, лилий, георгинов очень восприимчивы к патогенным заболеваниям, особенно в условиях повышенной влажности и пониженных температур. Поэтому правильная подготовка клубнелуковиц - важный этап для их последующего хранения.

Год выдался необычным, цветение затянулось, и заниматься "корешками" в этом сезоне приходится достаточно поздно. Это не страшно, садовые работы практически закончены и можно больше времени уделить любимым цветам. Надеюсь, ваши подопечные уже выкопаны, прошли этап вызревания и готовы к обработке с последующим хранением.

Гладиолусы

Просушенные клубнелуковицы очистите от налипшей земли. Отделите деток, оставляя самые крупные, для пополнения посадочного материала или для обмена. Подсохшие стебли срежьте на уровне 5 см. Внимательно осмотрите. На них не должно быть повреждений, вздутий, наростов, пятен, деформаций (обычно это характерно для старых клубнелуковиц). Обрабатывать гладиолусы придется в 2-3 этапа. Вначале - раствором фитоспорина. К концу сезона противогрибковые препараты, как правило, заканчиваются, поэтому можно обойтись подручными средствами: 15 г соли (1 чайная ложка поваренной соли), 15 г соды (1 чайная ложка с горкой) и 5 капель йода растворить в 1 л воды. В этом растворе подержите луковицы 30 минут. Слегка обсушите (около суток) и поместите в 0,1% раствор фундазола (10г на 0,5 л воды) и 0,3% перманганата калия (0,3 г марганцовки на 100 мл воды) снова на 30 минут. Третья обработка необходима как профилактика против вредителей. Полностью очищать клубнелуковицы перед хранением нежелательно, а значит, обнаружить личинок вредителей, посягнувших на ваши растения, маловероятно. Поэтому проводим обработку препаратом "Инта-Вир". Теперь перед закладкой на хранение гладиолусы необходимо дополнительно просушить. Очень важно, чтобы этот процесс проходил в теплом сухом помещении.

Подобные гладиолусам клубнелуковицы - ранункулюс, бегония клубневая, тигридия - необходимо хранить в прохладных (+4-70С) сухих (65%) условиях. Если нет оборудованного подвала, придется подготовить место на полке в холодильнике или в ящике на балконе (в этом случае главное - следить за температурой!), можно организовать место хранения в неотапливаемой прихожей. Конечно, это выход не для коллекционеров, скорее, для начинающих любителей или очень сдержанных цветоводов.

Для хранения каждую клубнелуковицу можно обернуть салфеткой и аккуратно уложить в картонную коробку или пересыпать хорошо просушенными свежими опилками.

Лилии

Не все представители этого семейства нуждаются в особой зимовке. Одни охотно без проблем остаются в саду, а вот нежные трубчатые и американские лилии плохо зимуют в условиях наших нестабильных зим.

Наземная часть этих экзотических красавиц засохла, можно приступать к выкопке. Лучше всего это делать в сухую погоду. Выкапывая из влажной почвы, вы больше рискуете повредить головки.

Обязательно промойте луковички в теплой воде и продезинфицируйте в растворе любого противогрибкового препарата или в 0,3% растворе марганцовки.

Просушивают лилии недолго, чешуйки должны сохранить влагу. Луковицы зимуют при более низкой температуре 0-+30С и влажности воздуха 55%. Им самое место на неотапливаемой лоджии или балконе.

Для своих любимиц я сооружаю теплоизолированный ящик, используя несколько коробок разных размеров. Этакий "подарок" с сюрпризом. Выберите коробку, в которую поместятся все луковицы. Дно выложите чистым песком, на который поместите растения в один слой, и прикройте рыхлым воздухопроницаемым материалом (идеально подойдет мох сфагнум, но можно использовать и торф). Слегка мокрая хлопковая салфетка сверху поможет отрегулировать влажность. Коробку с луковицами поместите в другую емкость большего размера. Дно, пространство между стенками заполните любым теплоизоляционным материалом (я использую опилки). Можно взять несколько слоев коробок. Все зависит от утепленности помещения, в котором вы собираетесь хранить лилии. Такой способ хорош тем, что при понижении температуры всегда можно дополнительно укрыть растения.

Начинающие цветоводы 2-3 луковицы могут хранить в холодильнике, поместив в полиэтиленовый пакет с мхом сфагнумом или пересыпать их торфом с опилками.

Возьмите на заметку!

Небольшие тканевые пакетики с йодированной солью, помещенные в коробку с клубнями или луковицами, помогут сохранить оптимальную влажность. Емкость для хранения не должна пропускать свет. Даже незначительное подсвечивание может привести к раннему пробуждению.

Монтбреция

Растение неприхотливое, очень схоже в условиях выращивания с гладиолусами. Разница только в том, что выкапывают луковицы позже: конец октября, возможно - начало ноября. И просушивают не 30-40 дней, а 2 недели. Хранить можно рядом с гладиолусами.

Георгины

К этому времени корнеклубни георгинов уже выкопаны. Основная задача - подготовить их к хранению. Если земля на вашем участке тяжелая и плохо осыпается, корни придется промыть, слегка обчистить мягкой щеткой и обсушить. Обрежьте все растительные остатки, поврежденные, мелкие и сухие корешки; укоротите стебель до 3-4 см. Во время хранения георгинов очень важно не повредить прикорневую шейку, именно из нее пойдут вегетативные и цветочные побеги будущего сезона.

Сложность хранения этих необыкновенных цветов заключается в достаточно крупном размере корнеклубня и требованиям растения к условиям содержания. Оптимальными условиями зимовки являются температура +5-70С и относительно высокая влажность воздуха 70 - 75%. Создать их не составит труда владельцам погреба.

Приготовьте болтушку: размочите глину в воде до консистенции жидкой сметаны. Обмакните в нее очищенные корнеклубни и просушите. В приготовленном ящике или коробке устелите дно и аккуратно поместите растения, пространство между стенками и между растениями заполните сухими опилками или соломой. В таком виде георгины можно хранить в погребе рядом с картошкой. Так же хранятся канны.

Если у вас нет погреба, то вы, скорее всего обладатель скромной коллекции этих замечательных цветов. Парочку законсервированных в глине корней можно хранить, упаковав в несколько слоев бумаги в холодильнике или на неотапливаемом балконе, упаковав так же, как лилии, дополнительно защищая от морозов при необходимости, и время от времени осматривать.

Дина ШИМЧЁНОК,

газета "7 Дней".-0-