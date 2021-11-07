Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 7 ноября 2021
Минск Сплошная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:16 Питерский "Зенит" сыграл вничью с "Уралом" в чемпионате России по футболу Спорт
15:44 Кит-полосатик найден погибшим на берегу на севере Франции В мире
15:29 МЧС Казахстана: причиной гибели шести шахтеров стал залповый выброс метана В мире
15:04 Погреб, балкон, холодильник. Ищем лучшее место для хранения гладиолусов и георгинов Общество
15:03 "Гомель" одержал волевую победу над "Ислочью" в футбольном чемпионате Спорт
14:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1912 пациентов с COVID-19, выписаны 3044 Общество
13:50 Более 2332 тыс. человек прошли полный курс вакцинации от COVID19 в Беларуси Общество
13:43 Станция метро "Октябрьская" в Минске снова открыта Регионы
13:34 Три человека погибли при взрывах в Джелалабаде В мире
12:55 Ссора превратилась в поножовщину: в Могилеве совершено убийство с особой жестокостью Происшествия
12:49 ФОТОФАКТ: В Островце прошел трофи-рейд "Рыжий лес - 2021" Регионы
12:44 Станция метро "Октябрьская" в Минске закрыта из-за обнаруженного бесхозного предмета Регионы
12:03 Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в 13 местах Минска Регионы
11:59 Коммунисты Беларуси и патриотическая общественность отметили 104-ю годовщину Октября Общество
11:41 Три человека погибли при пожарах в Гомельской области Происшествия
11:33 В России выявили 39 165 новых заразившихся коронавирусом за сутки В мире
11:28 День пианиста отпразднуют в гимназии-колледже при БГАМ 8 ноября Культура
11:02 Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 ноября Общество
10:59 Новый рекорд на рыбном аукционе в Японии: снежного краба продали за $7 тыс. В мире
10:47 Мини-ярмарка вакансий пройдет в Минске 9 ноября Регионы
10:42 Бельгийки стали соперницами белорусских теннисисток в квалификации Кубка Билли Джин Кинг Спорт
10:38 Японский фигурист Юма Кагияма выиграл этап серии Гран-при в Турине Спорт
10:26 В Нью-Дели третий день наблюдается опасный уровень загрязнения воздуха В мире
10:20 Арт-гостиная Минска приглашает увидеть живопись и графику на темы природы и человека Культура
10:10 Сауль Альварес завоевал звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе Спорт
10:05 Хоккеисты "Нью-Джерси"выиграли у "Сан-Хосе" в матче чемпионата НХЛ Спорт
10:00 Спасенный при пожаре в Мостах скончался в больнице Происшествия
09:58 В пригороде Мехико в результате ДТП погибли 19 человек В мире
09:52 ДОСЬЕ: К 125-летию белорусского поэта и писателя Михася Чарота Культура
09:49 Житель Столинского района погиб при пожаре в своем доме Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
07 ноября 2021, 15:04

Погреб, балкон, холодильник. Ищем лучшее место для хранения гладиолусов и георгинов

Фото Pexels
Фото Pexels

Гладиолусы, георгины, канны, монтбреция, лилии, ранункулюсы, тигридия, бегония клубневая, иксия, радовавшие нас цветением, нуждаются в сезонном уходе. Особенно много вопросов возникает с подготовкой и хранением - разбираемся во всех нюансах.

Время для "корешков"

Проблема теплолюбивых и тропических растений, которые мы пытаемся поселить в наших цветниках, связана с очень плохой переносимостью низких температур. Зимние морозы они предпочитают переждать в тепле. Переохлаждение крайне опасно и приводит, как правило, к гибели.

В уходе эти цветы неприхотливы и благодарно реагируют даже на минимальную заботу и внимание летом, а вот для того, чтобы сохранить их зимой, придется немного потрудиться. Дело в том, что луковицы и клубни гладиолусов, лилий, георгинов очень восприимчивы к патогенным заболеваниям, особенно в условиях повышенной влажности и пониженных температур. Поэтому правильная подготовка клубнелуковиц - важный этап для их последующего хранения.

Год выдался необычным, цветение затянулось, и заниматься "корешками" в этом сезоне приходится достаточно поздно. Это не страшно, садовые работы практически закончены и можно больше времени уделить любимым цветам. Надеюсь, ваши подопечные уже выкопаны, прошли этап вызревания и готовы к обработке с последующим хранением.

Гладиолусы

Просушенные клубнелуковицы очистите от налипшей земли. Отделите деток, оставляя самые крупные, для пополнения посадочного материала или для обмена. Подсохшие стебли срежьте на уровне 5 см. Внимательно осмотрите. На них не должно быть повреждений, вздутий, наростов, пятен, деформаций (обычно это характерно для старых клубнелуковиц). Обрабатывать гладиолусы придется в 2-3 этапа. Вначале - раствором фитоспорина. К концу сезона противогрибковые препараты, как правило, заканчиваются, поэтому можно обойтись подручными средствами: 15 г соли (1 чайная ложка поваренной соли), 15 г соды (1 чайная ложка с горкой) и 5 капель йода растворить в 1 л воды. В этом растворе подержите луковицы 30 минут. Слегка обсушите (около суток) и поместите в 0,1% раствор фундазола (10г на 0,5 л воды) и 0,3% перманганата калия (0,3 г марганцовки на 100 мл воды) снова на 30 минут. Третья обработка необходима как профилактика против вредителей. Полностью очищать клубнелуковицы перед хранением нежелательно, а значит, обнаружить личинок вредителей, посягнувших на ваши растения, маловероятно. Поэтому проводим обработку препаратом "Инта-Вир". Теперь перед закладкой на хранение гладиолусы необходимо дополнительно просушить. Очень важно, чтобы этот процесс проходил в теплом сухом помещении.

Подобные гладиолусам клубнелуковицы - ранункулюс, бегония клубневая, тигридия - необходимо хранить в прохладных (+4-70С) сухих (65%) условиях. Если нет оборудованного подвала, придется подготовить место на полке в холодильнике или в ящике на балконе (в этом случае главное - следить за температурой!), можно организовать место хранения в неотапливаемой прихожей. Конечно, это выход не для коллекционеров, скорее, для начинающих любителей или очень сдержанных цветоводов.

Для хранения каждую клубнелуковицу можно обернуть салфеткой и аккуратно уложить в картонную коробку или пересыпать хорошо просушенными свежими опилками.

Лилии

Не все представители этого семейства нуждаются в особой зимовке. Одни охотно без проблем остаются в саду, а вот нежные трубчатые и американские лилии плохо зимуют в условиях наших нестабильных зим.

Наземная часть этих экзотических красавиц засохла, можно приступать к выкопке. Лучше всего это делать в сухую погоду. Выкапывая из влажной почвы, вы больше рискуете повредить головки.

Обязательно промойте луковички в теплой воде и продезинфицируйте в растворе любого противогрибкового препарата или в 0,3% растворе марганцовки.

Просушивают лилии недолго, чешуйки должны сохранить влагу. Луковицы зимуют при более низкой температуре 0-+30С и влажности воздуха 55%. Им самое место на неотапливаемой лоджии или балконе.

Для своих любимиц я сооружаю теплоизолированный ящик, используя несколько коробок разных размеров. Этакий "подарок" с сюрпризом. Выберите коробку, в которую поместятся все луковицы. Дно выложите чистым песком, на который поместите растения в один слой, и прикройте рыхлым воздухопроницаемым материалом (идеально подойдет мох сфагнум, но можно использовать и торф). Слегка мокрая хлопковая салфетка сверху поможет отрегулировать влажность. Коробку с луковицами поместите в другую емкость большего размера. Дно, пространство между стенками заполните любым теплоизоляционным материалом (я использую опилки). Можно взять несколько слоев коробок. Все зависит от утепленности помещения, в котором вы собираетесь хранить лилии. Такой способ хорош тем, что при понижении температуры всегда можно дополнительно укрыть растения.

Начинающие цветоводы 2-3 луковицы могут хранить в холодильнике, поместив в полиэтиленовый пакет с мхом сфагнумом или пересыпать их торфом с опилками.

Возьмите на заметку!

Небольшие тканевые пакетики с йодированной солью, помещенные в коробку с клубнями или луковицами, помогут сохранить оптимальную влажность. Емкость для хранения не должна пропускать свет. Даже незначительное подсвечивание может привести к раннему пробуждению.

Монтбреция

Растение неприхотливое, очень схоже в условиях выращивания с гладиолусами. Разница только в том, что выкапывают луковицы позже: конец октября, возможно - начало ноября. И просушивают не 30-40 дней, а 2 недели. Хранить можно рядом с гладиолусами.

Георгины

К этому времени корнеклубни георгинов уже выкопаны. Основная задача - подготовить их к хранению. Если земля на вашем участке тяжелая и плохо осыпается, корни придется промыть, слегка обчистить мягкой щеткой и обсушить. Обрежьте все растительные остатки, поврежденные, мелкие и сухие корешки; укоротите стебель до 3-4 см. Во время хранения георгинов очень важно не повредить прикорневую шейку, именно из нее пойдут вегетативные и цветочные побеги будущего сезона.

Сложность хранения этих необыкновенных цветов заключается в достаточно крупном размере корнеклубня и требованиям растения к условиям содержания. Оптимальными условиями зимовки являются температура +5-70С и относительно высокая влажность воздуха 70 - 75%. Создать их не составит труда владельцам погреба.

Приготовьте болтушку: размочите глину в воде до консистенции жидкой сметаны. Обмакните в нее очищенные корнеклубни и просушите. В приготовленном ящике или коробке устелите дно и аккуратно поместите растения, пространство между стенками и между растениями заполните сухими опилками или соломой. В таком виде георгины можно хранить в погребе рядом с картошкой. Так же хранятся канны.

Если у вас нет погреба, то вы, скорее всего обладатель скромной коллекции этих замечательных цветов. Парочку законсервированных в глине корней можно хранить, упаковав в несколько слоев бумаги в холодильнике или на неотапливаемом балконе, упаковав так же, как лилии, дополнительно защищая от морозов при необходимости, и время от времени осматривать.

Дина ШИМЧЁНОК,

газета "7 Дней".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь
Новости рубрики Общество
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 1912 пациентов с COVID-19, выписаны 3044
Фото из архива Более 2332 тыс. человек прошли полный курс вакцинации от COVID19 в Беларуси
Коммунисты Беларуси и патриотическая общественность отметили 104-ю годовщину Октября
Фото из архива Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 ноября
Фото из архива Дополнительный ракетный дивизион заступил на охрану воздушных рубежей Беларуси
Угощение на "Дзяды": учимся готовить клецки с "душой", ставшие историко-культурной ценностью
Главное
Александр Лукашенко во время посещения городской больницы №1 имени Семашко Лукашенко требует эффективного расходования средств и оптимального подхода в работе медучреждений
Лукашенко: мы делаем все, чтобы, невзирая на вызовы, сохранить единство и суверенитет
Более 2332 тыс. человек прошли полный курс вакцинации от COVID19 в Беларуси
Белорус Алексей Алферов стал обладателем серебра ЧМ по боксу
Топ-новости
Лукашенко: белорусская гражданская авиация демонстрирует эталонную четкость и слаженность
Лукашенко незапланированно посетил в Орше мясокомбинат
Коммунисты Беларуси и патриотическая общественность отметили 104-ю годовщину Октября
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1912 пациентов с COVID-19, выписаны 3044
Дополнительный ракетный дивизион заступил на охрану воздушных рубежей Беларуси
Илья Шиманович выиграл золото ЧЕ по плаванию на короткой воде
Гигин: важно, что молодое поколение Беларуси ожидает от Конституции
КОММЕНТАРИЙ: Иванец о приоритетных направлениях НАН, поддержке молодых ученых и кадрах
Удельный вес связи и информатизации в структуре ВВП Беларуси за январь-сентябрь составил 7,5%
Митянский: работа по снижению административной нагрузки на бизнес набирает обороты
Таджикистан заинтересован в коммунальных машинах и пассажирской технике МАЗ
МАРТ установил порядок включения товаров в ассортиментный перечень и исключения из него
Перцов: Беларусь вместе с союзниками должна создавать свои цифровые платформы
Если за школами закрепят яблоневые сады, что получится? Рассказываем на примере
Благоустройство дворов, транспортное сообщение, водоснабжение: Соловей провел прямую линию
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.