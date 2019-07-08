Поиск и подавление источников радиоизлучения отработают военные во время учения 9-11 июля

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все белорусские воинские части радиоэлектронной борьбы с 9 по 11 июля примут участие в специальном учении. Тренировка пройдет под руководством начальника управления РЭБ Генштаба Вооруженных Сил Игоря Данильчика, сообщили БЕЛТА в Минобороны Беларуси.
"В учении примут участие все воинские части радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил. Они отработают полный цикл боевой работы по поиску, определению местоположения и радиоподавлению источников радиоизлучения в коротковолновом и ультракоротковолном диапазоне. Будут также выполняться мероприятия комплексного технического контроля на объектах Вооруженных Сил", - рассказали в Минобороны.
Военнослужащие проявят свои профессиональные навыки по управлению воинскими частями и подразделениями в сложной радиоэлектронной обстановке. Повысят уровень освоения новой и модернизированной техники радиоэлектронной борьбы, ее применения в полевых условиях.-0-
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