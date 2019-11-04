Поисковики Минобороны в этом году вели раскопки на 117 объектах

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года в Беларуси обнаружены останки более 1,9 тыс. погибших времен войн, сообщил журналистам начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Беларуси Сергей Воронович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы закончили проведение полевых поисковых работ 25 октября. Напомню, они проводятся с апреля по октябрь. В 2019 году полевые поисковые работы проведены на 117 поисковых объектах в 55 районах страны. Всего для последующего перезахоронения переданы останки 1940 погибших", - рассказал Сергей Воронович.

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