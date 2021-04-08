Поисковики в Беларуси нашли в прошлом году останки 878 бойцов

8 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В прошлом году поисковики в Беларуси нашли и перезахоронили останки 878 погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщил во время семинара в Витебске начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн ВС полковник Сергей Воронович, передает корреспондент БЕЛТА.

Каждые пять лет в стране разрабатывается специальная госпрограмма для увековечивания памяти погибших. Она включает различные пункты и задачи, в их числе и поиск останков погибших периода Великой Отечественной войны. Сейчас проходит согласование соответствующего документа на 2021-2025 годы.

Сергей Воронович

По словам Сергея Вороновича, в прошлом году военные вместе с поисковиками отработали 94 места, где проходили бои. Больше всего - в Могилевской и Витебской областях. "В 2020 году были найдены и перезахоронены останки 878 человек. По сопутствующим находкам удалось установить сведения о 28 погибших. Всего в прошлом году в автоматизированный банк данных было внесено 13 тыс. имен", - рассказал начальник управления. В нынешнем году поисковики совместно с 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном намерены отработать 147 объектов.

Сегодня зарегистрированы и действуют общественные поисковые объединения в Витебской, Гомельской и Могилевской областях. Важная задача на ближайшие годы - повышение интереса молодежи к поисковой деятельности, приобщение ее к этой работе. Без притока молодых энтузиастов в эту сферу поиск и перезахоронение останков красноармейцев растянется на десятилетия.

Петр Гнутенко и Сергей Воронович

В Витебске проходит двухдневный республиканский учебно-методический семинар по вопросам увековечения погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн. В нем принимают участие историки, музейщики, сотрудники облисполкомов и Мингорисполкома, специалисты из районов Витебской области, представители Министерства обороны. Участники семинара намерены обсудить проблемы в увековечивании памяти погибших, работе поисковых отрядов, коллеги поделятся опытом поиска имен погибших с помощью интернета.

Организаторами мероприятия выступили главное управление идеологической работы и по делам молодежи Витебского облисполкома совместно с управлением по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Республики Беларусь.-0-

Выступает и.о.начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Витебского облисполкома Петр Гнутенко

Командир 52 отдельного специализированного поискового батальона подполковник Александр Трубеко

Фото Александра Хитрова