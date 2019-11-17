Появилось чувство большой причастности к жизни общества - впервые голосующий

17 ноября, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Могилевчанка Ксения Поддубская в день рожднения принимает участие в выборах на избирательном участке №62: сегодня девушке исполнилось 18 лет и это ее первое голосование, передает корреспондент БЕЛТА.

"Получилось, что мой день рождения совпал с таким важным событием, как выборы. Это вдвойне волнительно и интересно. Появилось чувство большой причастности к жизни общества", - поделилась впечатлениями девушка.

Ксения учится в Могилевском медицинском колледже. "Мой кандидат - спортсмен. И я надеюсь, что если он станет депутатом, то будет уделять больше внимания развитию спорта в нашей стране. Мне близка эта тема, потому что я сама занималась спортом. Сначала была легкая атлетика, потом играла в волейбол и баскетбол, - рассказала она. - Важно, чтобы на должном уровне проводилась работа и в других сферах жизни: образовании, здравоохранении, культуре, туризме".

Ксению Поддубскую поздравили с первым участием в выборах представители избирательной комиссии, БРСМ и международные наблюдатели от миссии СНГ. "Очень приятно получить столько внимания. А я ведь пришла всего лишь исполнить свой гражданский долг", - улыбнулась девушка.-0-

Фото Олега Фойницкого