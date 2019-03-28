Появился простой метод купить жилье для молодой семьи без кредита

Застройщик "А-100 Девелопмент" рассказал, как купить квартиру в Новой Боровой по договору
Если у вашей семьи есть недвижимость,
Как работает возвратный лизинг?
лизинговая компания дает вам деньги в размере 80% от стоимости вашей старой квартиры;
за эти деньги вы
небольшими платежами в течение 10 или 20 лет вы отдаете выделенные деньги со ставкой 17,5% годовых;
обе квартиры – старая и новая – остаются вашими.
Забронируйте свою квартиру по телефону: +375 44 748 80 77, а также запишитесь на день открытых дверей в Новой Боровой.
О Новой Боровой
В Новой Боровой строятся необычные дома с большими открытыми террасами, окнами в пол, мансардными квартирами, стильными подъездами. Стандартом для района стали благоустроенные закрытые дворы, которые свободны от автомобилей. Для реализации такой концепции подъезды в домах делаются проходными: один выход ведет во двор, второй – на улицу и к парковкам.
Во время
"Возьмите пример с компании "А-100". Им ничего не помешало сделать достойный район!" – отметил глава государства.
Преимущества Новой Боровой, которые гарантирует застройщик:
Безопасность – закрытые дворы и круглосуточное видеонаблюдение с доступом к камерам с мобильного телефона;
Уникальная архитектура – современные фасады, нестандартные квартиры, стильные проходные подъезды и лифты, продуманные дворы и многочисленные малые архитектурные формы;
Развитая инфраструктура;
Невероятная атмосфера – постоянные мероприятия и увлекательные проекты устраиваются специально для жителей.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
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|EUR
|2.3951 BYN
|2.393 BYN
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|2.1269 BYN
|2.126 BYN
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|RUB
|3.2906 BYN
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