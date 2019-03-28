Появился простой метод купить жилье для молодой семьи без кредита

Застройщик "А-100 Девелопмент" рассказал, как купить квартиру в Новой Боровой по договору возвратного лизинга на 20 лет . Никогда еще обзавестись собственным жильем не было так просто.

Если у вашей семьи есть недвижимость, купить квартиру в новостройке можно без поручителей и первоначального взноса, а платежи по лизингу совершать в течение 20 лет. Предложение действует на готовые и строящиеся квартиры. Пока вы ждете ключи от нового жилья, продолжайте жить в старом. И главное: после выполнения всех обязательств обе квартиры останутся с вами!

Как работает возвратный лизинг?

лизинговая компания дает вам деньги в размере 80% от стоимости вашей старой квартиры;

за эти деньги вы покупаете строящуюся квартиру в новостройке , продолжая жить в старой;

небольшими платежами в течение 10 или 20 лет вы отдаете выделенные деньги со ставкой 17,5% годовых;

обе квартиры – старая и новая – остаются вашими.

Возвратный лизинг – наилучшее решение для молодых семей, которые хотят жить отдельно от родителей. Кроме того, им могут воспользоваться семьи, которым стало тесно и они решились на расширение, но хотят сохранить старую квартиру для подрастающих детей.

Забронируйте свою квартиру по телефону: +375 44 748 80 77, а также запишитесь на день открытых дверей в Новой Боровой.

О Новой Боровой

Новая Боровая – динамично развивающийся жилой район, который возводится "А-100 Девелопмент" в лучших традициях жилой застройки Европы. Его особенностью является невероятно быстрое развитие социальной инфраструктуры. Здесь уже возведены два детских сада, большой торговый центр, продолжается строительство первой школы, спортивного центра и еще одного садика. Ежедневно жители могут посещать Творческое пространство, аналогов которому в нашей стране нет, а также многочисленные магазины "у дома", кафе, фитнес и регулярные уличные мероприятия.

В Новой Боровой строятся необычные дома с большими открытыми террасами, окнами в пол, мансардными квартирами, стильными подъездами. Стандартом для района стали благоустроенные закрытые дворы, которые свободны от автомобилей. Для реализации такой концепции подъезды в домах делаются проходными: один выход ведет во двор, второй – на улицу и к парковкам.

Во время открытого семинара с чиновниками и застройщиками в конце 2018 года глава государства отметил высокий уровень "А-100 Девелопмент" и, в частности жилого района "Новая Боровая", назвав его красивым, удобным и функциональным.

"Возьмите пример с компании "А-100". Им ничего не помешало сделать достойный район!" – отметил глава государства.

Преимущества Новой Боровой, которые гарантирует застройщик:

Безопасность – закрытые дворы и круглосуточное видеонаблюдение с доступом к камерам с мобильного телефона;

Уникальная архитектура – современные фасады, нестандартные квартиры, стильные проходные подъезды и лифты, продуманные дворы и многочисленные малые архитектурные формы;

Развитая инфраструктура;

Невероятная атмосфера – постоянные мероприятия и увлекательные проекты устраиваются специально для жителей.

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