Показ первого фильма трилогии "Хроника Минского гетто" прошел в Тель-Авиве

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Показ первого фильма трилогии "Хроника Минского гетто" состоялся в Тель-Авиве на памятном вечере, посвященном 75-й годовщине уничтожения Минского гетто. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Израиле.

Памятный вечер был организован белорусской дипломатической миссией при поддержке Всеизраильского объединения выходцев из Беларуси и Российского культурного центра в Тель-Авиве.

Сюжет картины основан на уникальных документах и воспоминаниях свидетелей. Документальная кинолента повествует о трагедии узников еврейского гетто в Минске, их сопротивлении и белорусах - Праведниках народов мира, спасавших евреев в годы войны, рискуя собственной жизнью. Создатели фильма - автор сценария Борис Герстен и продюсер Владимир Бокун - обратились к присутствовавшим с видеопосланием.

В своем выступлении белорусский посол Владимир Скворцов отметил, что Минское гетто, в котором погибло около 100 тыс. евреев из Беларуси и других стран Европы, было вторым на оккупированной территории СССР по количеству узников.

"Едва ли можно найти в Европе место, где бы в такой степени, как в Беларуси, были сконцентрированы районы массового истребления людей. Общее число таких мест составило более 260, включая лагеря смерти и 70 еврейских гетто. Сотни сожженных вместе с жителями деревень на оккупированной белорусской территории - еще одна составляющая ужасающего гитлеровского геноцида, приведшего человечество на край пропасти", - подчеркнул дипломат.

Посол рассказал гостям вечера об акциях, прошедших в белорусской столице в связи с 75-й годовщиной уничтожения Минского гетто.

Своими воспоминаниями с собравшимися поделился бывший узник Минского гетто, заместитель председателя Всеизраильской ассоциации "Уцелевшие в концлагерях и гетто" Давид Таубкин.

Участники мероприятия ознакомились с тематической выставкой, подготовленной посольством на основе материалов из белорусских архивных фондов, посвященных Минскому гетто, лагерю смерти "Тростенец", Праведникам народов мира, а также сохранению памяти о жертвах Второй мировой войны на территории Беларуси.-0-