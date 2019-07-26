"Покед, пакет!" – экосумка по цене обычного пакета

Быть экодружественным теперь выгоднее, чем соглашаться на пластик: набор "Покед, пакет!" из матерчатых стильных шоперов стоит всего 1 рубль. Таким образом "Цель, 99" и "Оператор вторичных материальных ресурсов" мотивируют белорусов сократить количество вредных отходов. Более 3000 экосумок сегодня поступили в продажу на краудфандинговой площадке ulej.by . Каждый набор состоит из пяти разных моделей: объемный мешок для семейных походов за продуктами, клатч для мелких вещей, продолговатая сумка для стеклянной бутылки, квадратная и прямоугольная торба средних размеров.

"У многих людей поход в магазин неизбежно заканчивается покупкой нового пластикового пакета. Его потом используют еще раз или два, после чего мешок отправляется в мусорницу. Только представьте: практически каждый белорус выбрасывает около 400 пакетов в год! Наша совместная акция с ulej.by, как и все остальные в рамках кампании "Покед, пакет!", нацелены на то, чтобы каждый белорус сократил количество пластиковых отходов и использовал хотя бы на один пакет меньше" — комментирует директор ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Наталья Гринцевич.

Все собранные средства с продажи наборов пойдут на оплату обучения в молодежном экологическом центре "Экостарт" : 10 инициативных молодых белорусов смогут бесплатно пройти курс по экологии и впоследствии реализовать свой экопроект.

– Мы всегда говорим, что "Улей" – это в первую очередь о проектах и людях, которые делают мир вокруг себя лучше, – говорит Алина Лисакович, директор по развитию краудфандинговой площадки "Улей". – За четыре года работы нашей площадки более 270 проектов успешно завершены. Это значит, что более 270 идей в разных сферах нашли поддержку людей и изменили мир к лучшему. "Покед, пакет" – как раз тот проект, который помогает каждому стать частью важных мировых изменений без особых усилий: просто отказаться от лишнего пластикового пакета и заменить его шопером.

Инициаторы проекта уже провели четыре экскурсии на мусоросортировочный завод и на мусорный полигон. В дополнение к экскурсиям, топовые белорусские дизайнеры создали специальную коллекцию авосек и провели модный показ возле полигона. Также в столице появились билборды, которые призывают белорусов сказать твердое: "Покед, пакет!".

Информационный партнер Белорусское телеграфное агентство