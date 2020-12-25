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25 декабря 2020, 10:50

Покупайте – и переезжайте! Рождественская акция на готовые квартиры в Минске! Цены от 2 670 рублей за метр!

Наступила пора волшебных рождественских и новогодних праздников, которые принято проводить в кругу семьи в уютной домашней обстановке. А если собственное жилье пока остается вашей мечтой, то сейчас самое время воплотить ее в реальность на лучших условиях рождественской акции в комплексе Minsk World!

Рождественская акция – это возможность приобрести квартиры в готовых домах "Нью-Дели" и "Кейптаун" в престижном районе Минска. Цена от 2 670 рублей за квадратный метр! Также на рождественской акции квартиры с отделкой в домах "Хельсинки" и "Майами". Эти дома будут полностью завершены в 2021 году, и вы получите жилье уже с ремонтом. Останется только расставить мебель – и можно переезжать!

Рождественская акция – это отличная возможность решить жилищный вопрос!
Рождественская акция – это отличная возможность решить жилищный вопрос!

Рождественские цены на готовые квартиры и квартиры с отделкой действуют при условии единовременной оплаты всей стоимости жилья собственными средствами, а также с помощью выгодного партнерского кредита на срок до 20 лет от 4,99% годовых или на условиях рассрочки на 12 или 24 месяца. Торопитесь решить жилищный вопрос на волшебных условиях рождественской акции – количество акционной недвижимости ограничено, а акционные цены сохранятся только до 11 января 2021 года!

Комплекс Minsk World предлагает новый уровень столичной недвижимости!
Комплекс Minsk World предлагает новый уровень столичной недвижимости!

Выбирайте и бронируйте подходящую вам по цене, площади и расположению квартиру на сайте застройщика bir.by. Или приходите сразу в офисы продаж застройщика. Мы работаем для вас все праздники и выходные!

Офисы продаж в Минске расположены у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00). Также региональные менеджеры работают для вас в 18 городах страны.

Приветливые и профессиональные специалисты проконсультируют вас по условиям рождественской акции и помогут подобрать лучший вариант квартиры. Узнать подробности можно по мобильному телефону офиса продаж 7675.

Все новостройки – каркасно-монолитные здания с большими окнами, лоджиями, скоростными лифтами и дизайнерскими лобби
Все новостройки – каркасно-монолитные здания с большими окнами, лоджиями, скоростными лифтами и дизайнерскими лобби

Квартиры в готовых домах "Нью-Дели" и "Кейптаун"? Или квартиры с ремонтом в домах "Хельсинки" и "Майами"? Выбирайте!

Все новостройки – каркасно-монолитные здания с большими окнами, лоджиями и скоростными лифтами OTIS, включая панорамные. В каждом доме – уникальное дизайнерское лобби, где есть все удобства, включая стойку для консьержа, место ожидания гостей и санитарную комнату.

На выбор покупателей жилье свободной планировки – от небольших студий до просторных "евротрешек" и эксклюзивных квартир с отдельным входом прямо с улицы и собственными террасами. Высота потолков – от 2,7 метра.

Это действительно новый уровень столичной недвижимости! И при этом каждый из домов комплекса Minsk World интересен по-своему.

Погрузитесь в атмосферу колоритной Индии с ярким "Нью-Дели"!
Погрузитесь в атмосферу колоритной Индии с ярким "Нью-Дели"!

Колоритный "Нью-Дели" в квартале "Азия" насчитывает 16 этажей с квартирами площадью от 28 до 75 кв. метров. Цена на условиях рождественской акции – от 2 670 рублей за квадратных метр!

На первом этаже дома находятся квартиры с потолками высотой до 3 метров и отдельным входом с улицы. Над входами прозрачный козырек, витражное остекление фасадов. В доме два бесшумных скоростных лифта OTIS: на 450 кг и на 1 000 кг – уникальный панорамный, из которого открывается прекрасный вид на столицу!

Квартиры – с террасами, "французскими" балконами, остекленными лоджиями и открытыми балконами. В лоджиях определенных квартир предусмотрено место для кондиционера, который владелец при желании сможет установить.

Просторное лобби дома "Нью-Дели" оформлено в индийском стиле
Просторное лобби дома "Нью-Дели" оформлено в индийском стиле

Экзотический "Кейптаун" в квартале "Африка" – это отличная возможность ощутить атмосферу южноафриканского города, не покидая белорусской столицы. Все остекление имеет красивую тонировку под бронзу!

Дом "Кейптаун" перенесет вас в далекую жаркую Африку!
Дом "Кейптаун" перенесет вас в далекую жаркую Африку!

В здании 18 этажей с квартирами площадью от 29 до 66 кв. метров. Стоимость квартир на условиях рождественской акции – от 2 930 рублей за квадратный метр!

Во всех квартирах – французские окна с детскими замками безопасности и остекленные лоджии. На любой этаж вас мгновенно доставят два бесшумных и скоростных лифта OTIS – грузопассажирский и панорамный!

Эксклюзивное предложение – квартиры на первом этаже с отдельным входом с придомовой территории и собственными террасами, которые огорожены и защищены козырьками. Высота потолков здесь – 3,3 метра.

В вестибюле предусмотрены все удобства, включая стойку для консьержа, санитарную комнату и зону ожидания гостей
В вестибюле предусмотрены все удобства, включая стойку для консьержа, санитарную комнату и зону ожидания гостей

Ремонт – не ваш конек? Тогда для вас есть специальное предложение – солнечный дом "Майами" в квартале "Северная Америка" и уютный дом "Хельсинки" в квартале "Северная Европа", которые будут введены в эксплуатацию уже в 2021 году полностью готовыми к проживанию!

Это невероятно стильные 25-этажные здания с практически сплошным стеклянным фасадом. Площадь квартир – от 27 до 74 кв. метров. Высота потолков на первом этаже составляет 3,17 метра, на 25-м – 3 метра, на остальных – не менее 2,7 метра. В каждом доме предусмотрено три лифта OTIS, один из которых – панорамный!

Уютный "Хельсинки" создан для тех, кто ценит комфорт и рациональность
Уютный "Хельсинки" создан для тех, кто ценит комфорт и рациональность

И самое главное – все квартиры сдаются с качественной отделкой. Ламинат, обои, матовый натяжной потолок. Входная дверь – металлическая. Межкомнатные двери. В санузле на полу керамогранит, на стенах – керамическая плитка. Предусмотрена вся сантехника: унитаз, ванна или душевой уголок, раковина, панель и шторка для ванной, полотенцесушитель и зеркало. Также будут установлены розетки и выключатели, приборы учета воды и энергоносителей. Расставляйте мебель, зовите гостей – и празднуйте новоселье!

Хотите заглянуть в будущее и увидеть, как будет выглядеть ваша квартира в доме "Хельсинки"? На сайте застройщика есть 3D-тур по каждой квартире!

Солнечный "Майами" будет дарить вам летнее настроение круглый год!
Солнечный "Майами" будет дарить вам летнее настроение круглый год!

Рождественская акция – прекрасная возможность исполнить свою мечту на лучших условиях! Что вы выберете: квартиру в готовых домах "Нью-Дели" и "Кейптаун"? Или квартиры с ремонтом, полностью готовые к проживанию, в домах "Хельсинки" и "Майами", которые будут завершены уже в 2021 году?

В любом случае в придачу вы получаете преимущества комплекса Minsk World, где все продумано до мелочей для жизни и бизнеса. Это новый красивый район практически в центре столицы!

Комплекс Minsk World – это новый красивый район практически в центре столицы!
Комплекс Minsk World – это новый красивый район практически в центре столицы!

Благоустроенные дворы, где предусмотрено все для комфортной жизни
Благоустроенные дворы, где предусмотрено все для комфортной жизни

"Сквозные" подъезды позволяют выйти сразу во двор и на улицу
"Сквозные" подъезды позволяют выйти сразу во двор и на улицу

Удобные парковочные места рядом с домом
Удобные парковочные места рядом с домом

Ночное освещение позволит чувствовать себя уютно даже темными зимними вечерами
Ночное освещение позволит чувствовать себя уютно даже темными зимними вечерами

Школы или детские сады будут буквально в каждом квартале. В благоустроенных зеленых дворах разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха. К услугам жителей комплекса будут детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны.

Во всех кварталах обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием
Во всех кварталах обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"
Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Велодорожки свяжут все кварталы и пройдут через парк
Велодорожки свяжут все кварталы и пройдут через парк

Международный финансовый центр и крупнейший торговый центр. Коммерческая недвижимость буквально в каждом квартале. Удобные открытые парковки и крытые паркинги. Новые станции метро. Кварталы свяжут велодорожки. А в центре разместится большой городской парк.

Благодаря специальному видеотуру на сайте застройщика bir.by можно наблюдать за ходом работ на площадке онлайн. А можно приехать в комплекс и увидеть грандиозную стройку собственными глазами!

Международный финансовый центр и крупнейший торговый центр – это успешный бизнес и выгодные покупки
Международный финансовый центр и крупнейший торговый центр – это успешный бизнес и выгодные покупки

Готовый паркинг в квартале "Эмиратс"
Готовый паркинг в квартале "Эмиратс"

Станция метро "Ковальская Слобода" рядом с комплексом уже работает
Станция метро "Ковальская Слобода" рядом с комплексом уже работает

Торопитесь за своей готовой квартирой в комплексе Minsk World – праздничные цены рождественской акции действуют только до 11 января! Можно приобрести квартиру за собственные средства или воспользоваться выгодным партнерским кредитом на 10 или 20 лет от 4,99% годовых.

Партнерский кредит Белинвестбанка:

· До 20 лет в белорусских рублях.

· От 4,99% (0,57 СКО) в первый год.

· От 13,35% (1,543 СКО) в последующие годы.

· Участие собственными средствами – от 10%.

· Возможно досрочное погашение без штрафных санкций.

Еще один вариант выгодной покупки недвижимости на условиях рождественской акции – это беспроцентная рассрочка от застройщика. На дома "Нью-Дели" и "Кейптаун" максимальный срок рассрочки составляет 24 месяца, а на "Хельсинки" и "Майами" – 12 месяцев.

Условия беспроцентной рассрочки простые и понятные:

· Первоначальный взнос – от 30%.

· Без справок о доходах и поручителей.

· Договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика.

· Для оформления договора нужен только паспорт.

Приходите за своей квартирой в офисы продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Также для покупки недвижимости можно обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Идеальный план на праздничные выходные – исполнить свою мечту!

Сделайте себе и близким волшебный подарок на Рождество – современную и уютную квартиру в престижном районе Минска на условиях рождественской акции!

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