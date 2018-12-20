"Покупала продукты мужу в больницу". Бухгалтер из Минска выиграла квартиру от "Евроопт"

В канун Нового года покупатели "Евроопт" убедились: чудеса бывают, особенно, если очень в них верить. За час игры
Розыгрыш 99 тура подарил многим белорусам досрочное новогоднее настроение. Зачем ждать праздника, если радоваться можно уже сегодня. Тем более есть замечательный повод! Победа в игре
- Ощущение победы мне совершенно не знакомо, даже не знаю, какими словами описать все эмоции. Неужели так бывает? Как в это поверить, если раньше победителей видела по телевизору, а теперь сама на их месте, - смеется бухгалтер из Минска Ольга Ладутько.
Розыгрыш 99 тура в очередной раз доказал: с "Евроопт" бывает все! Исполняются заветные желания, удача выбирает тех, кто очень в ней нуждается и верит: однажды счастье постучит в дом. Но больше всего удивляют невероятные совпадения, когда хочется спросить: "И так тоже бывает?". Еще как!
- Представляете, в прошлом туре моя соседка выиграла денежный приз! Я шутила: "Ну, почему курьер до нас не дошел?" И мы, и соседи часто оформляем “Е-доставку”, курьер иногда сообщает, что везет заказ не только к нам, но и соседям, - рассказывает 37-летняя Ольга.
Стоило минчанке подождать всего неделю, и невероятная удача пришла к ней - она выиграла квартиру по адресу ул. Академика Карского, 8, в обустроенном районе, где есть все для комфортной современной городской жизни.
- У нас собственного жилья нет, живем в родительской квартире, а приз отдадим 16-летнему сыну. Самим приобрести что-то тяжело, а тут такой подарок судьбы! Сын очень обрадовался, сразу сказал: "Так я начну самостоятельную жизнь!" - вспоминает победительница Ольга Ладутько.
Женщина считает, пословица "не было бы счастья, да несчастье помогло" очень четко описывает ее историю победы. Дело в том, что недавно муж Ольги попал в больницу, и жена стала постоянно заходить в "Евроопт" прямо возле больницы.
- Уже на кассе вспомнила про "товар удачи", продавец ради меня достала шоколад. Почему-то еще сказала ей: "Если выиграю, обязательно приду и отблагодарю вас", - рассказывает минчанка Ольга. - Это только в последнее время стала ходить в магазин, а так все время пользуюсь услугой "Е-доставка". У нас два кота, собака, им постоянно нужен корм, наполнитель. Самой тащить все это тяжело, поэтому безмерно благодарна курьерам, которые доставляют заказ прямо на пятый этаж, и это в доме, где нет лифта!" Хочу отметить, в "Е-доставке" сотрудники на вес золота, очень вежливые, обходительные, идут навстречу, если это необходимо покупателю.
Ольга прекрасно ориентируется в ассортименте сети "Евроопт", ценах, поэтому, занимаясь на работе закупкой чая и печенья, выбирает только этот магазин. Периодически женщина следит за игрой "Удача в придачу!" в прямом эфире и всегда искренне радуется за других победителей. Как можно не улыбнуться, видя бурные эмоции на экране? Хоть иногда проскакивала мысль: "Почему не я победила?" Теперь семью Ладутько беспокоят совершенно другие вопросы: где купить красивые обои в новую квартиру? Какую мебель лучше выбрать? И как отметить новоселье?
Победа в 99 туре для электрогазосварщика из Минска Эмиля Бахтиева больше похожа на новогоднюю сказку, когда по мановению волшебной палочки исполняется заветная мечта. А она в этой семье у всех одна - приобрести автомобиль.
- Мы очень хотели машину, конечно, про новую не думали, планировали купить поддержанную. Узнали цену, сходили в банк, но в кредите нам отказали, - рассказывает Эмиль Бахтиев.
- Потому что живем в общежитии, и нет собственного жилья, которое можно взять под залог, - объясняет Наталья, жена победителя.
Женщина рассказывает о недавних трудностях с улыбкой, часто смеется, не скрывая радости. А зачем грустить, если все сложилось самым удачным образом? Эмиль выиграл внедорожник "Джили Атлас"!
- Когда позвонили из студии, думал, это подстава. На работе много шутников, наверное, договорились с телевидением и меня так разыгрывают. Чтобы поверить во все, пришлось перемотать программу, еще раз посмотреть "Удача в придачу!", - говорит Эмиль Бахтиев.
В этой семье машина точно не будет стоять без дела. Шестилетнего ребенка теперь в садик будут возить с комфортом, в магазине можно купить хоть несколько пакетов с продуктами: внедорожник очень вместительный.
- А еще устали ездить на электричке на озеро, в лес, - подхватывает Эмиль.
Мужчина даже не отрицает, что до своего триумфа в розыгрыше всех победителей считал подставными людьми. Не верил ни во что, но каждый вечер продолжал с женой после работы заходить в "Евроопт" за покупками.
- Нас все устраивает в магазине: цены, выбор, акции. Например, недавно на Новый год брали икру на хорошей скидке, - добавляет Наталья. - А когда были Бонстики, каждый день ходили в "Евроопт", так собрали все коллекции! Знаете, нам еще квартиру надо!
И по боевому духу этой семьи становится понятно: они продолжат играть! Ведь им уже повезло по-крупному!
- Сижу за праздничным столом у сына в гостях, ему 50 лет. Позвонили из Минска. Это розыгрыш? Или что? Я правда выиграл автомобиль? - волнуясь говорит пенсионер из Витебска Николай Фадеев.
Более 20 лет назад Николай Павлович потерял зрение, сейчас он ничего не видит. Поэтому близкие и родные люди помогают ему: ухаживают, заботятся и ходят в "Евроопт" за покупками.
- Я всегда говорю, что нужно купить, даю свою карточку. У меня двое внуков, двое правнуков, поэтому прошу взять сладости для них. Почему стал играть? Все вокруг говорят, что можно что-то выиграть, решил попробовать, - объясняет 69-летний Николай Фадеев. - Но если честно, думал, это чистый обман. Привык в этой жизни всего добиваться собственным трудом. Хотя в глубине души надежда, конечно, была.
В семье Николая Павловича все водители, машина точно будет востребованной, но больше всего радуется дедушка: теперь его чаще смогут отвозить летом на дачу. Говорит, жить в эту пору в городских стенах невозможно, а там чистый воздух.
- В этот раз купили дедушке "товар удачи" сладкие палочки. Он любит давать внукам презенты: то шоколадки, то батончики, - рассказывает невестка Людмила, которую Николай Павлович называет дочкой. - Мы тоже играем, у нас есть своя карточка. И "Евроопт" выбрали не просто так, знаю эту сеть изнутри, четыре года назад работала там товароведом, поэтому люблю этот магазин.
После новости о выигранном внедорожнике "Джили Атлас" все разговоры за праздничном столом свелись к новому автомобилю. Не зря в семье есть шутка, когда после каждой покупки Фадеевы спрашивают друг у друга с улыбкой: "Квартира или машина?" Оказалось, машина!
- Я сижу и рыдаю в одной комнате, а гости, которые пришли на день рождения к ребенку, в другой. Незадолго до розыгрыша поскользнулась, упала с праздничным тортом, сильно ушибла спину и расплакалась. В таком вот настроении меня застал звонок о победе, - рассказывает Татьяна Дубовик из Минска, технолог в магазине "Корона".
И признается, услышав слова ведущего, ей стало немного легче. Пока Татьяна Николаевна страдала в комнате, ничего не подозревая, она стала победителем игры "Удача в придачу!". Внедорожник ей принесла покупка, оформленная через "Е-доставку".
- В этом туре взяла сразу два "товара удачи" - оливки и квашеную капусту. А вообще "Е-доставкой" пользуюсь часто, очень удобно, когда продукты привозят прямо домой, не нужно самой носить тяжести в руках, попробуй все унеси из магазина, - говорит Татьяна Дубовик.
К игре "Удача в придачу!" минчанка подключилась всего полгода назад. Женщина оформляла "Е-доставку", но "товары удачи" не брала, и тогда муж посоветовал испытать свое везение: "Вдруг ты выиграешь?" И Татьяна Николаевна действительно стала победительницей.
- Не думала, что пойду учиться в автошколу, но раз такая удача, надо идти! - рассуждает минчанка.
Кстати, это уже не первый раз, когда суперпризы в игре от "Евроопт" выигрывают представители конкурирующих торговых сетей! А еще это уже 45-й автомобиль, выигранный благодаря заказам в онлайн-гипермаркетах “Е-доставка” и “ГиперМолл”. Также покупки с доставкой на дом в предыдущих турах обеспечили участникам игры шесть столичных квартир!
Можно сказать, к победе минчанина Александра Биюца привел "экономный друг", как парень называет его в шутку.
- Где-то год назад зашел с другом в "Евроопт", а там акции, скидки, и товарищ рассказал, что можно делать покупки и выигрывать квартиры, машины. Да ладно! Еще через какое-то время стал активно пользоваться "Е-доставкой", только правила игры нормально изучил на покупке пятой или шестой. Первое время думал: на каждые десять рублей должен быть "товар удачи". Вот и накупил целый холодильник "удачного" майонеза и уксуса, - с юмором вспоминает Александр, менеджер по продажам стройматериалов.
Про "ГиперМолл" молодому человеку рассказал все тот же "экономный друг", отметив, цены в этом онлайн-гипермаркете ниже, чем везде. И с тех пор Александр Биюц постоянно заказывает и "Е-доставку", и "ГиперМолл". Разве могла удача пройти мимо такого активного покупателя? Нет! В 99 туре парень выиграл 40 тысяч рублей!
- Меня звонок о победе застал врасплох и я растерялся. Не сразу сообразил, что делать, что говорить. Зато в следующий раз точно буду готов! Каждый вторник начну носить с собой пиджак и галстук, вы позвоните, а я раз и набросил на себя парадную одежду, - шутит Александр.
Как прагматик он посчитал: шанс стать победителем в игре "Удача в придачу!" очень маленький, в каждом туре играет сотни тысяч покупателей, и стал делать ставки на небольшие денежные призы. Александр даже вывел теорию, в какие дни лучше делать покупки, чтобы попасть в список победителей. Но пока все секреты раскрывать не будет: вдруг в недалеком будущем выиграет еще автомобиль?
- Выигранные 40 тысяч рублей потрачу на ремонт нового дома, купил его год назад, стены до сих пор не зашпаклеваны. Так что призом распоряжусь быстро, - говорит молодой человек.
- Сперва была столько радости, столько эмоций и переживаний! А затем наступило спокойствие. Это очень приятный и неожиданный сюрприз в канун Нового года, - с улыбкой рассказывает Илона Павлюкевич из Лиды Гродненской области.
Илона вместе с мужем воспитывает двоих детей. Когда в минской студии выбирали победителя, женщина занималась домашними делами, а вот ее мама жутко переживала.
- Случайно увидев на экране мою фамилию в числе претендентов на победу, мама сжала кулачки и замерла перед телевизором. А потом позвонила такая счастливая со словами: "А я тебе говорила!" - смеется Илона Павлюкевич.
В "Евроопт" жительница Лиды ходит постоянно, но игру
- Участвую всего лишь в четвертом туре и сразу такая удача. Было предчувствие, что выиграю, - делится с нами Илона. - Мы живем в частном доме и у меня приземленное желание: обустроить вокруг него территорию. Деньги потратим на красоту. Купим беседку, качели, детскую площадку.
Следующий тур - юбилейный! А точнее, 100-й! Это не только красивая цифра, но и возможность начать 2019-й год с кругленькой денежной суммой, новым автомобилем или квартирой в Минске. Зачем упускать возможность, которую предоставляет "Евроопт"? Тем более что призы юбилейного тура разыграет народный артист Российской Федерации - Михаил Боярский!
Кто хочет стать обладателем суперпризов игры из рук мэтра? Запасайтесь игровыми кодами! И приходите 25 декабря в минский "Е-сити" на улице Денисовской, 8, где состоится рождественский розыгрыш призов, чтобы увидеть легендарную звезду и, быть может, встретить свою удачу лично!
Впрочем, у "Евроопт" есть еще множество подарков и сюрпризов для своих покупателей. До 6 января проходит акция "Сказки оживают в "Евроопт", в рамках которой можно приобрести книги Льюиса Кэрролла "Алиса в Зазеркалье" и "Алиса в Стране Чудес" с оживающими иллюстрациями всего за 5 рублей 99 копеек. И подарок под елку на Новый год или Рождество готов!
Более того, до 29 декабря проводится специальный костюмированный конкурс, победители которого получат планшет. Подробности ищите на сайте
Новый год приходит с сюрпризами! Да еще с какими! Многие покупатели магазинов "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "Гипермолл" уже в игре. Присоединяйтесь!
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