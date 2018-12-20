"Покупала продукты мужу в больницу". Бухгалтер из Минска выиграла квартиру от "Евроопт"

Минчанка Ольга Ладутько считает, что пословица "не было бы счастья, да несчастье помогло" очень четко описывает ее историю победы

В канун Нового года покупатели "Евроопт" убедились: чудеса бывают, особенно, если очень в них верить. За час игры "Удача в придачу!" на белорусов обрушились невероятные призы! Бухгалтер Ольга Ладутько из Минска выиграла столичную квартиру! Электрогазосварщик из Минска Эмиль Бахтиев, пенсионер из Витебска Николай Фадеев и технолог Татьяна Дубовик из Минска - ослепительные внедорожники "Джили Атлас". А денежные призы по 40 тысяч рублей каждый достались менеджеру по продажам стройматериалов Александру Биюцу из Минска и Илоне Павлюкевич, маме в декретном отпуске из Лиды.

Розыгрыш 99 тура подарил многим белорусам досрочное новогоднее настроение. Зачем ждать праздника, если радоваться можно уже сегодня. Тем более есть замечательный повод! Победа в игре "Удача в придачу!" . Для самых удачливых покупателей "Евроопт" - эта неделя сплошной позитив. Вечером во вторник их фамилии назвали на всю страну, а уже в четверг они приехали в столичный “Е-сити” на ул.Денисовской, 8 на торжественную церемонию. Под звуки оркестра им вручили ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры.

Победителей 99 тура сегодня наградили в минском "Е-сити" на ул. Денисовской, 8

- Ощущение победы мне совершенно не знакомо, даже не знаю, какими словами описать все эмоции. Неужели так бывает? Как в это поверить, если раньше победителей видела по телевизору, а теперь сама на их месте, - смеется бухгалтер из Минска Ольга Ладутько.

Ольга Ладутько вместе с супругом и сыном живет в родительской квартире

Розыгрыш 99 тура в очередной раз доказал: с "Евроопт" бывает все! Исполняются заветные желания, удача выбирает тех, кто очень в ней нуждается и верит: однажды счастье постучит в дом. Но больше всего удивляют невероятные совпадения, когда хочется спросить: "И так тоже бывает?". Еще как!

- Представляете, в прошлом туре моя соседка выиграла денежный приз! Я шутила: "Ну, почему курьер до нас не дошел?" И мы, и соседи часто оформляем “Е-доставку”, курьер иногда сообщает, что везет заказ не только к нам, но и соседям, - рассказывает 37-летняя Ольга.

Стоило минчанке подождать всего неделю, и невероятная удача пришла к ней - она выиграла квартиру по адресу ул. Академика Карского, 8, в обустроенном районе, где есть все для комфортной современной городской жизни.

А вот тот самый удачный дом по ул. Академика Карского, 8!

- У нас собственного жилья нет, живем в родительской квартире, а приз отдадим 16-летнему сыну. Самим приобрести что-то тяжело, а тут такой подарок судьбы! Сын очень обрадовался, сразу сказал: "Так я начну самостоятельную жизнь!" - вспоминает победительница Ольга Ладутько.

Ольга Ладутько: "У нас собственного жилья нет, живем в родительской квартире, а приз отдадим 16-летнему сыну"

Женщина считает, пословица "не было бы счастья, да несчастье помогло" очень четко описывает ее историю победы. Дело в том, что недавно муж Ольги попал в больницу, и жена стала постоянно заходить в "Евроопт" прямо возле больницы.

- Уже на кассе вспомнила про "товар удачи", продавец ради меня достала шоколад. Почему-то еще сказала ей: "Если выиграю, обязательно приду и отблагодарю вас", - рассказывает минчанка Ольга. - Это только в последнее время стала ходить в магазин, а так все время пользуюсь услугой "Е-доставка". У нас два кота, собака, им постоянно нужен корм, наполнитель. Самой тащить все это тяжело, поэтому безмерно благодарна курьерам, которые доставляют заказ прямо на пятый этаж, и это в доме, где нет лифта!" Хочу отметить, в "Е-доставке" сотрудники на вес золота, очень вежливые, обходительные, идут навстречу, если это необходимо покупателю.

Ольга прекрасно ориентируется в ассортименте сети "Евроопт", ценах, поэтому, занимаясь на работе закупкой чая и печенья, выбирает только этот магазин. Периодически женщина следит за игрой "Удача в придачу!" в прямом эфире и всегда искренне радуется за других победителей. Как можно не улыбнуться, видя бурные эмоции на экране? Хоть иногда проскакивала мысль: "Почему не я победила?" Теперь семью Ладутько беспокоят совершенно другие вопросы: где купить красивые обои в новую квартиру? Какую мебель лучше выбрать? И как отметить новоселье?

"Мы так хотели машину! Даже ходили в банк, но нам отказали в кредите"

Победа в 99 туре для электрогазосварщика из Минска Эмиля Бахтиева больше похожа на новогоднюю сказку, когда по мановению волшебной палочки исполняется заветная мечта. А она в этой семье у всех одна - приобрести автомобиль.

Семье электрогазосварщика Эмиля Бахтиева из Минска пришлось бы долго копить на машину, если бы не выигрыш!

- Мы очень хотели машину, конечно, про новую не думали, планировали купить поддержанную. Узнали цену, сходили в банк, но в кредите нам отказали, - рассказывает Эмиль Бахтиев.

- Потому что живем в общежитии, и нет собственного жилья, которое можно взять под залог, - объясняет Наталья, жена победителя.

Женщина рассказывает о недавних трудностях с улыбкой, часто смеется, не скрывая радости. А зачем грустить, если все сложилось самым удачным образом? Эмиль выиграл внедорожник "Джили Атлас"!

- Когда позвонили из студии, думал, это подстава. На работе много шутников, наверное, договорились с телевидением и меня так разыгрывают. Чтобы поверить во все, пришлось перемотать программу, еще раз посмотреть "Удача в придачу!", - говорит Эмиль Бахтиев.

В этой семье машина точно не будет стоять без дела. Шестилетнего ребенка теперь в садик будут возить с комфортом, в магазине можно купить хоть несколько пакетов с продуктами: внедорожник очень вместительный.

- А еще устали ездить на электричке на озеро, в лес, - подхватывает Эмиль.

Мужчина даже не отрицает, что до своего триумфа в розыгрыше всех победителей считал подставными людьми. Не верил ни во что, но каждый вечер продолжал с женой после работы заходить в "Евроопт" за покупками.

- Нас все устраивает в магазине: цены, выбор, акции. Например, недавно на Новый год брали икру на хорошей скидке, - добавляет Наталья. - А когда были Бонстики, каждый день ходили в "Евроопт", так собрали все коллекции! Знаете, нам еще квартиру надо!

И по боевому духу этой семьи становится понятно: они продолжат играть! Ведь им уже повезло по-крупному!

"Отмечали день рождения сына, и раздался звонок от "Евроопт"

- Сижу за праздничным столом у сына в гостях, ему 50 лет. Позвонили из Минска. Это розыгрыш? Или что? Я правда выиграл автомобиль? - волнуясь говорит пенсионер из Витебска Николай Фадеев.

Пенсионер Николай Фадеев из Витебска сможет чаще бывать на любимой даче!

Более 20 лет назад Николай Павлович потерял зрение, сейчас он ничего не видит. Поэтому близкие и родные люди помогают ему: ухаживают, заботятся и ходят в "Евроопт" за покупками.

- Я всегда говорю, что нужно купить, даю свою карточку. У меня двое внуков, двое правнуков, поэтому прошу взять сладости для них. Почему стал играть? Все вокруг говорят, что можно что-то выиграть, решил попробовать, - объясняет 69-летний Николай Фадеев. - Но если честно, думал, это чистый обман. Привык в этой жизни всего добиваться собственным трудом. Хотя в глубине души надежда, конечно, была.

В семье Николая Павловича все водители, машина точно будет востребованной, но больше всего радуется дедушка: теперь его чаще смогут отвозить летом на дачу. Говорит, жить в эту пору в городских стенах невозможно, а там чистый воздух.

- В этот раз купили дедушке "товар удачи" сладкие палочки. Он любит давать внукам презенты: то шоколадки, то батончики, - рассказывает невестка Людмила, которую Николай Павлович называет дочкой. - Мы тоже играем, у нас есть своя карточка. И "Евроопт" выбрали не просто так, знаю эту сеть изнутри, четыре года назад работала там товароведом, поэтому люблю этот магазин.

После новости о выигранном внедорожнике "Джили Атлас" все разговоры за праздничном столом свелись к новому автомобилю. Не зря в семье есть шутка, когда после каждой покупки Фадеевы спрашивают друг у друга с улыбкой: "Квартира или машина?" Оказалось, машина!

"Поскользнулась, упала с праздничным тортом, расплакалась. В таком вот настроении меня застал звонок о победе"

- Я сижу и рыдаю в одной комнате, а гости, которые пришли на день рождения к ребенку, в другой. Незадолго до розыгрыша поскользнулась, упала с праздничным тортом, сильно ушибла спину и расплакалась. В таком вот настроении меня застал звонок о победе, - рассказывает Татьяна Дубовик из Минска, технолог в магазине "Корона".

Татьяна Дубовик, технолог из Минска, выиграла автомобиль и собралась за правами!

И признается, услышав слова ведущего, ей стало немного легче. Пока Татьяна Николаевна страдала в комнате, ничего не подозревая, она стала победителем игры "Удача в придачу!". Внедорожник ей принесла покупка, оформленная через "Е-доставку".

- В этом туре взяла сразу два "товара удачи" - оливки и квашеную капусту. А вообще "Е-доставкой" пользуюсь часто, очень удобно, когда продукты привозят прямо домой, не нужно самой носить тяжести в руках, попробуй все унеси из магазина, - говорит Татьяна Дубовик.

К игре "Удача в придачу!" минчанка подключилась всего полгода назад. Женщина оформляла "Е-доставку", но "товары удачи" не брала, и тогда муж посоветовал испытать свое везение: "Вдруг ты выиграешь?" И Татьяна Николаевна действительно стала победительницей.

- Не думала, что пойду учиться в автошколу, но раз такая удача, надо идти! - рассуждает минчанка.

Кстати, это уже не первый раз, когда суперпризы в игре от "Евроопт" выигрывают представители конкурирующих торговых сетей! А еще это уже 45-й автомобиль, выигранный благодаря заказам в онлайн-гипермаркетах “Е-доставка” и “ГиперМолл”. Также покупки с доставкой на дом в предыдущих турах обеспечили участникам игры шесть столичных квартир!

"Выигранные деньги потрачу на ремонт в новом доме!"

Можно сказать, к победе минчанина Александра Биюца привел "экономный друг", как парень называет его в шутку.

"Удача в придачу!" У менеджера по продажам, минчанина Александра Биюца есть целая теория, как выиграть в игре

- Где-то год назад зашел с другом в "Евроопт", а там акции, скидки, и товарищ рассказал, что можно делать покупки и выигрывать квартиры, машины. Да ладно! Еще через какое-то время стал активно пользоваться "Е-доставкой", только правила игры нормально изучил на покупке пятой или шестой. Первое время думал: на каждые десять рублей должен быть "товар удачи". Вот и накупил целый холодильник "удачного" майонеза и уксуса, - с юмором вспоминает Александр, менеджер по продажам стройматериалов.

Про "ГиперМолл" молодому человеку рассказал все тот же "экономный друг", отметив, цены в этом онлайн-гипермаркете ниже, чем везде. И с тех пор Александр Биюц постоянно заказывает и "Е-доставку", и "ГиперМолл". Разве могла удача пройти мимо такого активного покупателя? Нет! В 99 туре парень выиграл 40 тысяч рублей!

- Меня звонок о победе застал врасплох и я растерялся. Не сразу сообразил, что делать, что говорить. Зато в следующий раз точно буду готов! Каждый вторник начну носить с собой пиджак и галстук, вы позвоните, а я раз и набросил на себя парадную одежду, - шутит Александр.

Как прагматик он посчитал: шанс стать победителем в игре "Удача в придачу!" очень маленький, в каждом туре играет сотни тысяч покупателей, и стал делать ставки на небольшие денежные призы. Александр даже вывел теорию, в какие дни лучше делать покупки, чтобы попасть в список победителей. Но пока все секреты раскрывать не будет: вдруг в недалеком будущем выиграет еще автомобиль?

- Выигранные 40 тысяч рублей потрачу на ремонт нового дома, купил его год назад, стены до сих пор не зашпаклеваны. Так что призом распоряжусь быстро, - говорит молодой человек.

"Деньги потратим на красоту возле дома. Купим беседку, качели, детскую площадку"

- Сперва была столько радости, столько эмоций и переживаний! А затем наступило спокойствие. Это очень приятный и неожиданный сюрприз в канун Нового года, - с улыбкой рассказывает Илона Павлюкевич из Лиды Гродненской области.

Мама в декретном отпуске Илона Павлюкевич из Лиды выиграла суперприз всего за четыре тура!

Илона вместе с мужем воспитывает двоих детей. Когда в минской студии выбирали победителя, женщина занималась домашними делами, а вот ее мама жутко переживала.

- Случайно увидев на экране мою фамилию в числе претендентов на победу, мама сжала кулачки и замерла перед телевизором. А потом позвонила такая счастливая со словами: "А я тебе говорила!" - смеется Илона Павлюкевич.

В "Евроопт" жительница Лиды ходит постоянно, но игру "Удача в придачу!" игнорировала. Когда ей предлагали карточку, отмахивалась, мол, нет времени, нужно бежать по делам. Но мама настояла: играть нужно обязательно. И как была права! В 99 туре Илона Павлюкевич выиграла 40 тысяч рублей!

- Участвую всего лишь в четвертом туре и сразу такая удача. Было предчувствие, что выиграю, - делится с нами Илона. - Мы живем в частном доме и у меня приземленное желание: обустроить вокруг него территорию. Деньги потратим на красоту. Купим беседку, качели, детскую площадку.

Квартиру, деньги и автомобили 25 декабря разыграет Михаил Боярский!

Следующий тур - юбилейный! А точнее, 100-й! Это не только красивая цифра, но и возможность начать 2019-й год с кругленькой денежной суммой, новым автомобилем или квартирой в Минске. Зачем упускать возможность, которую предоставляет "Евроопт"? Тем более что призы юбилейного тура разыграет народный артист Российской Федерации - Михаил Боярский!

Призы 100-го тура разыграет народный артист Российской Федерации - Михаил Боярский! Запасайтесь игровыми кодами и 25 декабря приходите в "Е-сити" на Денисовской, 8!

Кто хочет стать обладателем суперпризов игры из рук мэтра? Запасайтесь игровыми кодами! И приходите 25 декабря в минский "Е-сити" на улице Денисовской, 8, где состоится рождественский розыгрыш призов, чтобы увидеть легендарную звезду и, быть может, встретить свою удачу лично!

Впрочем, у "Евроопт" есть еще множество подарков и сюрпризов для своих покупателей. До 6 января проходит акция "Сказки оживают в "Евроопт", в рамках которой можно приобрести книги Льюиса Кэрролла "Алиса в Зазеркалье" и "Алиса в Стране Чудес" с оживающими иллюстрациями всего за 5 рублей 99 копеек. И подарок под елку на Новый год или Рождество готов!

Необычные живые книги "Алиса в Зазеркалье" и "Алиса в Стране Чудес" станут лучшим подарком под елку на Новый год и Рождество!

Более того, до 29 декабря проводится специальный костюмированный конкурс, победители которого получат планшет. Подробности ищите на сайте evroopt.by .

Новый год приходит с сюрпризами! Да еще с какими! Многие покупатели магазинов "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "Гипермолл" уже в игре. Присоединяйтесь!

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