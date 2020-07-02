Покупатель имеет право выбрать форму оплаты товара - МАРТ

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Покупатель имеет право выбрать форму оплаты товара - наличную или безналичную, рассказала начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"В соответствии со ст.9-1 закона "О защите прав потребителей" товар оплачивается в наличной и безналичной формах. Продавец обязан предоставить потребителю выбор формы. Исключения составляют случаи, когда законодательство позволяет продавцу не осуществлять расчеты в безналичной форме при продаже товаров либо предусматривает его обязанность проводить только безналичные расчеты", - сказала Инна Гаврильчик.

Если говорить об интернет-магазинах, то это исключение на них не распространяется. Кроме того, аналогичное требование к форме расчетов за товар - безналичная или наличная формы - определены п.29 Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утвержденных постановлением Совета Министров от 22 июля 2014 года №703.

"Интернет-продавец обязан обеспечить реализацию этого права потребителя (на форму оплаты наличную или безналичную). Потребитель вправе сам выбрать, как ему удобно, как он хочет рассчитаться", - подчеркнула Инна Гаврильчик.-0-

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