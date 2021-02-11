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11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Покупка билетов на поезда через интернет-банкинг Беларусбанка будет недоступна в ночь на 12 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.
С 00.00 до 6.00 12 февраля в едином разделе "Услуги пассажирам" на сайте БЖД будет закрыта возможность оплаты электронных билетов через интернет-банкинг Беларусбанка.
Причина - проведение банком технических работ.
Белорусская железная дорога приносит извинения за причиненные временные неудобства.-0-