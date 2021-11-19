19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Покупка билетов на поезда через интернет может быть недоступна в ночь на 20 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"В связи с проведением плановых технических работ c 22.00 19 ноября до 3.00 20 ноября могут быть временно недоступны системы продажи электронных проездных документов единого раздела "Услуги пассажирам" официального интернет-сайта БЖД и мобильного приложения "БЧ. Мой поезд". Для приобретения проездных документов необходимо обратиться в билетные кассы БЖД. Также оформить проезд в поездах с ненумерованными местами можно с использованием терминалов самообслуживания", - отметили в БЖД.

Белорусская железная дорога приносит извинения за временные неудобства.-0-