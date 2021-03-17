17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Покупка билетов на поезда с нумерованными местами через интернет будет недоступна днем 23 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"В связи с проведением плановых технических работ 23 марта с 11.30 до 12.30 будут временно недоступны покупка и возврат электронных билетов на поезда с нумерованными местами в едином разделе "Услуги пассажирам" на сайте БЖД и в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд". Просим пассажиров в это время обращаться в билетные кассы", - сказали в пресс-центре.

Белорусская железная дорога приносит извинения за временные неудобства.-0-