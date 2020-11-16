Покупка билетов на сайте и в мобильном приложении БЖД будет недоступна утром 17 ноября

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с плановыми техническими работами 17 ноября с 9.00 до 10.00 будет недоступна покупка и возврат билетов на поезда с нумерованными и ненумерованными местами в едином разделе "Услуги пассажирам" на интернет-сайте pass.rw.by и в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.

В БЖД просят пассажиров в указанный период обращаться в билетные кассы.

Белорусская железная дорога приносит извинения за причиненные неудобства.-0-