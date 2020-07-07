Покупка электронных билетов на поезда будет недоступна несколько часов 9 июля

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Покупка билетов на поезд через интернет и мобильное приложение будет недоступна несколько часов 9 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"С 12.50 до 15.00 9 июля в связи с проведением плановых работ будут недоступны продажа и возврат электронных проездных документов на поезда с нумерованными и ненумерованными местами на сайте Белорусской железной дороги и в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", - сообщили в пресс-центре.

В указанное время эти ресурсы также могут быть недоступны для получения справочной информации.

БЖД обращает внимание, что в этот промежуток времени приобрести билеты можно в железнодорожных кассах.-0-