26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Покупка электронных билетов на поезда будет временно недоступна утром 27 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"С 9.00 до 10.00 в связи с проведением плановых технических работ будет недоступна возможность покупки и возврата электронных проездных документов через интернет в едином разделе "Услуги пассажирам" на сайте pass.rw.by и в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", - отметили в пресс-центре.

Также с 10.00 до 11.00 возможны кратковременные перерывы в работе этих сервисов.

БЖД просит пассажиров в указанный период обращаться в билетные кассы и приносит извинения за причиненные неудобства.-0-