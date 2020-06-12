Покупка в один клик - комментарий

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 12 июня 2020
Минск Малооблачно +28°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:34 Доллар на торгах 12 июня подорожал, евро и российский рубль подешевели Экономика
13:29 Поддержка предприятий в условиях пандемии будет увязана с выполнением ими бизнес-планов - Головченко Экономика
13:28 Объем закупок на электронной торговой площадке БУТБ вырос на 32% Экономика
13:24 Генпрокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве женщины, останки которой нашли в Свислочи Происшествия
13:14 Каждое обращение граждан требует обстоятельного ответа - Рунец Общество
13:01 Признаков сезонности у COVID-19 нет, лето не гарантирует снижения риска заражения - ВОЗ Общество
12:42 Украинец несколько лет получал в Мозыре пенсию по паспорту умершего тестя Происшествия
12:37 Автомобильный мост открыли после реконструкции в Пинске Регионы
12:37 Беларусь и Тульская область заинтересованы в развитии сотрудничества Экономика
12:34 Мощный взрыв прогремел в мечети на западе Кабула В мире
12:33 Жители Витебской области добровольно сдали почти 9 км рыболовных сетей Регионы
12:25 Школы Минской области получат 40 новых автобусов Регионы
12:24 Литва и Польша открыли границы для граждан обеих стран В мире
12:21 Министры и волонтеры - около 90 добровольцев стали донорами крови на акции в Минске Общество
12:20 Рунец: на местах постоянно поддерживают пострадавшие от эпидситуации отрасли Экономика
11:59 Молдова не будет возвращаться к ограничениям из-за всплеска заражений коронавирусом В мире
11:59 Покупка в один клик - комментарий Общество
11:44 Дожди и до +29°С ожидается в Беларуси 13 июня Общество
11:42 МАЗ должен быть устойчив к внешним шокам - Головченко Экономика
11:38 Лукашенко поручил взять в одни руки реализацию на экспорт топливных пеллет Президент
11:33 Ограничения на посещение лесов действуют в 27 районах Беларуси Общество
11:31 Лукашенко поручил упростить условия для приобретения участков за пределами больших городов Президент
11:27 Технопарк "Коралл" открыли в Гомеле Регионы
11:22 Таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию 20 т польских яблок Происшествия
11:14 Эксперты: российский "Газпром" теряет позиции на экспортном рынке В мире
11:06 Латвия продлила сроки ограничений при пересечении границы Общество
11:02 Число случаев заражения COVID-19 в России превысило 511 тыс. В мире
11:00 Лукашенко: служба 115 в ЖКХ должна работать как скорая помощь Президент
10:56 На первый энергоблок БелАЭС доставлена передвижная дизель-генераторная станция Экономика
10:53 Лукашенко о наведении порядка в Полоцке перед его приездом: я чистый и аккуратный город с собой не увезу Президент
Все новости
Все новости
Общество
12 июня 2020, 11:59

Покупка в один клик - комментарий

Фото из архива
Фото из архива

Затянувшаяся пандемия влияет буквально на все сферы нашей жизни. Даже на самоизоляции и работая на удаленке, мы ходим по магазинам, виртуальным. Как изменился покупательский онлайн-спрос по сравнению с прошлым годом? Что приобретали в интернете за последние месяцы?

Маска, я вас знаю

- Спрос на все онлайн-покупки растет по многим категориям товаров, - отметил наш эксперт Максим Маринич - руководитель крупного маркетплейса. - В феврале-апреле этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го количество заказов выросло на 58%. Возрос и средний чек: со Br110,8 до Br132,3 (+19,4%). Условно говоря, виртуальный шопинг практически  заменил традиционный.

Топ продаж возглавили, конечно, медицинские маски. Средний чек на один заказ, в котором, как правило, их несколько, за год вырос в 6 раз: с Br16 до Br97. Средняя цена одной - около Br8,7. То есть часто покупатель отдает предпочтение более модной, нежели дешевой. Маска становится важным аксессуаром гардероба и заметным акцентом  внешнего имиджа наших соотечественников.

Белорусы заказывают и другие средства личной гигиены. Более чем в 80 раз вырос спрос на антисептические средства, а продажи медицинских перчаток - почти в 40 раз.

Фазенда того стоит

С приходом тепла белорусы рванули на "фазенды" - любимое место проживания и сезонного времяпрепровождения. На их обустройство и обеспечение будущих урожаев люди денег не жалели.

- Средняя сумма чека на "дачные проекты", реализованные через интернет-магазины, - Br158. Один из самых популярных товаров, конечно, теплицы и комплектующие, горшки для растений. За первые три месяца 2020 года спрос на них вырос более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. По-прежнему улетают, как горячие пирожки, семена и клубни цветов и растений, увлажнители и очистители воздуха.

Поехали!

- Вы заметили, что этим летом на наших улицах стало больше велосипедов и самокатов? Многие из них были куплены через интернет еще в феврале-апреле. Тогда количество заказов в категории "Спорт и отдых" выросло почти на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - отметил наш эксперт. - Почти в 3 раза выросли продажи фитнес-браслетов и умных часов, которые помогают определить пройденное расстояние, пульс и другие важные показатели. Средняя стоимость такого устройства -  45 руб. Заказы на них продолжают поступать. Сидя на самоизоляции, наши мужчины заказывали по интернету еще и эспандеры, гири и штанги - вещи, прямо скажем, незаменимые в условиях ограниченности передвижений.

Пазлы совпали

"Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало!" - вздыхали наши сердобольные бабушки. Современные родители, занятые на дому, на удаленке, выполнением своих рабочих обязанностей, ушли еще дальше: "Лишь бы дитятко не доставало!". И стали покупать наследникам в интернете (заметьте, полезную, развивающую!) всякую-всячину.

- В лидерах продаж детские конструкторы. Только за три первых месяца продано более 2,5 млн штук, - рассказывает Максим Маринич. - Заказывают игровые и развивающие наборы, а также мягкие игрушки, роботов-трансформеров, кукол-пупсов.

Да и сами взрослые не прочь поиграть. Во время самоизоляции они открывают новые хобби: на 16% выросло количество заказов настольных игр. В топ покупок  - художественная литература, пазлы, картины по номерам, пряжа, видеоигры и джойстики.

Гаджеты в любимчиках

В числе взрослых игрушек - гаджеты: из закупаемой онлайн-техники и электроники самые высокие продажи наушников и гарнитуры. Их заказывали почти на 45% чаще, чем год назад. В топ также мобильные телефоны, портативные колонки, телевизоры, экшен-камеры и блендеры: хороший коктейль из фруктов с мороженым поднимает настроение.

Кстати, виртуальная потребительская корзина из раздела техники и электроники стала объемней, но дешевле. За один "поход" по интернет-магазинам белорусы часто укладывают в корзину сразу несколько вещей, но средний чек одной покупки, в которой может быть одна или несколько вещей, упал на 13%: с Br167,8 до Br146. Конкуренция виртуальных магазинов помогает покупателю экономить.

А как у соседей?

Россияне также любят заняться виртуальным шопингом, тем более что до недавнего времени у них был жесткий карантин. Например, как отмечает популярный у соседей Ozon, с марта продажи женских рубашек выросли на 240% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а мужских - на 358%. А вот средненедельные продажи мужских брюк упали на 15%, а женских - на 11%. Возможно, многие предпочитают разговаривать по скайпу и прочим видам видеосвязи, потому штаны стали не столь популярны.

По всей видимости, наши соседи, особенно молодые пары, занялись укреплением семейных отношений: продажи эротического белья выросли на 120%. Так как многие российские парикмахерские закрылись, в марте-апреле продажи машинок для стрижки подскочили почти на 300% по сравнению со средним показателем продаж в период стабильного спроса в 2019 году. Кроме того, пользователи приобретают универсальные триммеры для стайлинга, воск и гели, а также наборы специальных щеток для ухода за бородой и усами. А россиянки решили остаться с хорошим маникюром и начали активно закупать лампы для  его сушки и маникюрные аппараты, гель-лаки, пилки, питательные кремы для рук и ногтей, а также маски для рук в виде кремов и перчаток. Вместе с тем, по данным "Беру", находясь в режиме самоизоляции, россиянки стали реже покупать зеркальца, помады, кисточки и спонжи для макияжа. Уже не столь популярны и ювелирные украшения. Еще не пришло время блистать.

Сатисфакция

Онлайн-шопинг не всегда доставляет радость. Не так давно в одном интернет-магазине знакомая сделала копеечную, в районе Br10, покупку: черная хозяйственная сумка, фиолетовые орхидеи на которой, что называется, легли на сердце и  заставили сделать предоплату. Идя с работы, она положила в нее продукты, приобретенные в гастрономе, а ее ручка сразу и отклеилась: пришлось нести продукты под мышкой. Видимо, клей был конторский. Во всяком случае - некачественный. В пункте выдачи товара, где, кстати, никогда не давали товарных чеков о покупке, с которым можно было бы идти с претензией, ей предложили выслать фото сумки  в интернет-магазин. Пришла, сфотографировала. Выслала. Пожаловалась. Условный ответ нашла несколько дней спустя  - в кучке инструкций, где была лишь выдержка из документа, суть которого: товар был в пользовании - какие претензии?   Ни "здравствуйте", ни "рассмотрели".  Короче, деньги наши берут с удовольствием, но чеков-документов о продаже не дают. И разбираться с претензиями не хотят: мол, сами виноваты.

Но, как говорится, есть справедливость на свете. Интернет-магазину прилетела ответка. Правда, с другой стороны.

Как сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного развития и торговли (МАРТ), по результатам рассмотрения обращений граждан о непредоставлении возможности оплатить товары, заказанные в интернет-магазине wildberries.by, в наличной форме, МАРТ установлено нарушение ООО "Вайлдберриз" требований пунктов 1, 2 статьи 9-1 Закона "О защите прав потребителей" и пункта 29 Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания. МАРТ выдал этой организации предписание об устранении нарушений законодательства. Однако поступающие в МАРТ обращения и соответствующая информация на сайте интернет-магазина показали, что нарушитель ненадлежащим образом отнесся к предписанию. Не принял меры по устранению нарушений, отмечается в сообщении МАРТ.

В министерстве напомнили: во-первых, ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предписания государственного органа предусмотрена статьей 23.1 КоАП Республики Беларусь, во-вторых, ответственность за нарушение законодательства о торговле и защите прав потребителей - статьей 12.17 КоАП Республики Беларусь. Поэтому вызвало должностное лицо организации для составления протоколов об административных правонарушениях.  Спасибо, МАРТ! 

Тамара Медведева,

газета "7 дней".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Татьяна Рунец. Фото из архива Каждое обращение граждан требует обстоятельного ответа - Рунец
Фото из архива Признаков сезонности у COVID-19 нет, лето не гарантирует снижения риска заражения - ВОЗ
Фото из архива Министры и волонтеры - около 90 добровольцев стали донорами крови на акции в Минске
Фото из архива Дожди и до +29°С ожидается в Беларуси 13 июня
Фото из архива Ограничения на посещение лесов действуют в 27 районах Беларуси
Фото Госпогранкомитета Латвия продлила сроки ограничений при пересечении границы
Главное
Александр Лукашенко во время рабочей поездки Лукашенко приехал в Полоцк, чтобы расставить точки над "i" по вопросам ЖКХ
"Качество и еще раз качество!" - Лукашенко требует не допускать безалаберности в сельском хозяйстве
МАЗ должен быть устойчив к внешним шокам - Головченко
"Минск Мир": город завтрашнего дня! Как новый комплекс определяет будущее жилищного строительства в столице
Топ-новости
Лукашенко: в ближайшие 2-3 года необходимо решить проблему сбора и переработки бытового мусора
В Витебске с 15 июня начнут делать платные экспресс-тесты на антитела к COVID-19
Ограничения на посещение лесов действуют в 27 районах Беларуси
Дожди и до +29°С ожидается в Беларуси 13 июня
Признаков сезонности у COVID-19 нет, лето не гарантирует снижения риска заражения - ВОЗ
Рунец: на местах постоянно поддерживают пострадавшие от эпидситуации отрасли
Министры и волонтеры - около 90 добровольцев стали донорами крови на акции в Минске
Школы Минской области получат 40 новых автобусов
Автомобильный мост открыли после реконструкции в Пинске
Белорусский фонд фундаментальных исследований объявил конкурс научных проектов по COVID-19
Покупка в один клик - комментарий
В Гомельской области Красный Крест оказал помощь социальным и медучреждениям почти на Br170 тыс.
Под Минском презентовали крупный загородный жилой комплекс "Зеленая гавань"
Минздрав об эпидситуации с COVID-19: видим положительную динамику в целом по стране
Латвия продлила сроки ограничений при пересечении границы
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.