Полетаев: антитеррористическая операция в Казахстане продолжается

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антитеррористическая операция в Казахстане продолжается, заявил в эфире ОНТ политолог, журналист-международник Эдуард Полетаев, сообщает БЕЛТА.

"На улицах появились машины, общественный транспорт заработал. Магазины еще пока работают с ограничениями. С 23.00 до 7.00 без причины лучше не ездить, не выходить на улицы. По телевидению каждый час напоминают, что антитеррористическая операция продолжается. Алкоголь запрещен к продаже. Но в целом, люди выходят на работу, что-то происходит. Есть, конечно, проблемы. Восстановление будет достаточно долгим", - сказал Эдуард Полетаев.

Политолог подчеркнул, что впервые Казахстан столкнулся с таким массовым разграблением магазинов со стороны собственных граждан. "Причем мародерством занимались не только нападавшие, но и простые люди заходили в магазины и выносили все, что можно. Не было ни камер, ни контроля, ни охраны. Полиции очень тяжело сейчас работается. Нужно и восстанавливать то, что было разбито и сожжено. Только в Алматы 2 тыс. человек задержано, а всего - около 10 тыс.", - отметил он.

Эдуард Полетаев добавил, что государство пообещало оказать помощь разграбленному бизнесу. "Но опять-таки не хватает людей, чтобы зафиксировать убытки. Когда я изучал конфликтологию на примере Казахстана, считалось, что большие расстояния между городами не позволят создать конфликтную ситуацию в целом по стране. Но со временем, с развитием интернета, оказалось, что границы и расстояния не имеют особого значения. Оказалось, что координация протеста велась онлайн и это было способно стереть преграды", - констатировал эксперт. - 0-.