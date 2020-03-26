Полевой выход дивизиона проходит в 1-м зенитном ракетном полку ВВС и войск ПВО

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 1-м зенитном ракетном полку Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны проходит полевой выход дивизиона. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Его главная цель - совершенствование полевой выучки и маневренных возможностей дивизиона, приобретение практических навыков командирами батарей, слаженности расчетов во время отражения ударов с воздуха в сложной радиоэлектронной обстановке.

Военнослужащие дивизиона на практике отрабатывают вопросы совершения марша, перевода техники в боевое положение, размещения в новом позиционном районе, организации охранения, инженерного и тылового обеспечения, радиационной, химической и биологической защиты, технического обслуживания вооружения, военной и специальной техники. Основное внимание уделяется практическому выполнению нормативов по тактической, тактико-специальной и специальной подготовке в составе расчетов.

Полевой выход позволит повысить полевую выучку и слаженность подразделения, даст возможность военнослужащим получить опыт в выполнении функциональных обязанностей.-0-