Полевую баню для беженцев устанавливают рядом с ТЛЦ

23 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Рядом с пунктом временного размещения беженцев в транспортно-логистическом комплексе началась установка полевой бани, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас в ТЛЦ находятся около 1,8 тыс. человек. Они обеспечены горячим питанием, питьевой водой, спальными принадлежностями. Ранее беженцы обращались с просьбой организовать душ. Их пожелания услышали.

Сегодня представители армии начали установку полевой бани. Разворачивается она неподалеку от ТЛЦ на опушке леса. Это стандартная армейская баня: специальный автомобиль с паровым котлом, две палатки, одна из которых для переодевания, а вторая используется в качестве душевых. В час здесь смогут помыться 60-70 человек. Специальный автомобиль-цистерна также доставит воду для бани.

Первые беженцы смогут помыться уже сегодня во второй половине дня.-0-

Фото Леонида Щеглова