Поликлиникам нужно активизировать скрининг гипергликемии - эндокринолог

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения следует активизировать скрининг гипергликемии у всех пациентов вне зависимости от причины посещения. Об этом заявила корреспонденту БЕЛТА главный врач Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения, главный внештатный эндокринолог Минздрава Наталия Карлович.

В связи с коронавирусной пандемией в 2020 году снизилась первичная заболеваемость СД 2-го типа. Это связано в первую очередь с тем, что пациенты меньше обращались к врачам, к тому же плановые медосмотры проводились не так часто. До этого серьезное внимание уделялось ранней диагностике заболевания. По инструкции скрининг гипергликемии проводился раз в два года у всех жителей, возраст которых превысил 40 лет, в других случаях - по показаниям.

Наталия Карлович уверена, что по мере улучшения эпидситуации врачам первичного звена следует заняться активным выявлением диабета 2-го типа. Скрининг гипергликемии следует активизировать во взрослых поликлиниках. Определять гликемию рекомендуется у всех пациентов без установленного диагноза СД, которые вне зависимости от причины обращаются к любому специалисту.

Речь идет о пациентах, у которых гликемия не определялась в течение последнего года (особенно в случае высокого риска СД 2-го типа) и/или у которых есть симптомы гипергликемии (полиурия, полидипсия), уточнила главный врач республиканского центра.

При этом риск СД 2-го типа следует считать высоким у людей с избыточной массой тела или ожирением, имеющим один или несколько факторов риска. К ним относятся возраст старше 45 лет, наличие диабета у ближайших родственников, артериальная гипертензия или другие сердечно-сосудистые заболевания, гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия, привычно низкая физическая активность (ходьба или другая динамическая физическая нагрузка менее 30 минут в день или менее 3 ч в неделю). В зоне риска также женщины, родившие ребенка более 4 кг или имевшие диагноз "гестационный СД", женщины с синдромом поликистозных яичников.

На 1 января 2021 года в Беларуси состоят под наблюдением 356 945 пациентов с сахарным диабетом, из них 335 087 - с СД второго типа, 18 251 - с СД первого типа, 3607 - с другими формами СД.-0-