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04 апреля 2020, 14:28

Поликлиники ориентированы на помощь пожилым и пациентам с хроническими заболеваниями на дому

Александр Линдеров
Александр Линдеров
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4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поликлиники, в частности 35-я городская клиническая поликлиника Минска, максимально переориентированы на оказание медицинской помощи на дому пожилому населению и пациентам с хроническими заболеваниями, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач этого учреждения Александр Линдеров.

Для предупреждения распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, в учреждении проводится ряд противоэпидемических мероприятий. Утвержден алгоритм действий сотрудников при выявлении тех, кто обратился в учреждение с клиническими симптомами заболевания, не исключающего инфекцию, вызванную коронавирусом.

"На сегодня мы максимально ограничили проведение плановых мероприятий по диспансеризации, значительно снизился поток пациентов в отделения физиотерапии и реабилитации, дневного пребывания. Сотрудники этих отделений задействованы в проведении противоэпидемических мероприятий. Мы справляемся с этой работой достаточно успешно. Это касается не только нашей поликлиники, но и всех поликлиник района", - сказал Александр Линдеров.

Сформировано 27 бригад из числа медработников поликлиники для медицинского наблюдения за контактными пациентами, а также для оказания медпомощи людям (преимущественно пожилого возраста) на дому. Как отметил главврач, сегодня поликлиника максимально переориентирована на оказание медицинской помощи на дому пожилому населению и пациентам с хроническими заболеваниями.

Средние медицинские работники ежедневно обзванивают пациентов, предварительно записавшихся на прием, с целью выписки и доставки на дом рецептов, выписок, справок. Проводится информационно-разъяснительная работа. К ней подключились не только медсестры поликлиники, но и волонтеры Красного Креста, БРСМ. По словам Александра Линдерова, за рецептами люди обращаются не так часто, поэтому большой нагрузки из-за этого нет, удается успешно справляться. На электронный адрес ежедневно приходят 2-3 таких запроса, звонят в регистратуру.

Работники стола справок и регистратуры при обращении пациентов для записи на прием и вызова на дом уточняют цель обращения. Эта информация передается участковой службе для преимущественного оказания медицинской помощи на дому.

В учреждении организован прием температурящих пациентов с 8.00 до 20.00 в инфекционном кабинете, для них есть отдельный вход через улицу, минуя регистратуру и другие кабинеты поликлиники. Маршрут движения пациентов размещен на входе в поликлинику, а также на фасаде здания. Более того, на входе в поликлинику пациентов встречают дежурные сотрудники, которые распределяют поток обратившихся.

Врач инфекционного кабинета принимает пациента, осматривает, собирает эпиданамнез и решает вопрос о дальнейшей тактике наблюдения за ним. "Если пациент недавно прибыл из неблагополучной по коронавирусу страны и пришел к нам с признаками вирусной инфекции, по приказу мы должны вызвать скорую помощь и отправить его в больницу. Такие случаи единичны, все же люди прислушиваются к рекомендациям оставаться дома и вызвать врача на дом", - отметил Александр Линдеров.

Все медицинские работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, которые имеются в достаточном количестве. "У нас есть маски, очки, респираторы и одноразовая защитная одежда", - добавил главный врач. В учреждении проводится уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств. В холле поликлиники установлен дозатор с кожным антисептиком, чтобы пациенты могли обработать руки.

"То, как сейчас организована противоэпидемическая работа, меня удовлетворяет. Всю ситуацию, которая складывается, мы держим под контролем. Пациенты, к слову, также прислушиваются к нашим рекомендациям и думают в первую очередь о сохранении своего здоровья и здоровья своих близких", - заключил Александр Линдеров.

К слову, с просьбой о поддержке к белорусам обратились медики, записав видеообращение. Они просят следовать рекомендациям врачей: максимально ограничить общение с другими людьми, не ходить в гости к пожилым родственникам, родителям, не отправлять к ним своих детей, которые могут быть источником инфекции. Медики обратили внимание, что даже если нет признаков заболевания, человек может быть носителем инфекции и заразить других, в том числе своих близких. Большинство переносят заболевание в легкой форме, но для некоторых оно может быть более опасным и стать смертельным, в частности людей старше 60 лет, пациентов с хроническими заболеваниями.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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