Поликлиники перешли на семидневку. Много ли пациентов по выходным?

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 12 февраля 2022
Минск Ясно -3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:15 Белорусы с нуля создали легендарный танк Т-50! Презентация в ПРЯМОМ ЭФИРЕ! Общество
12:12 Порывистый ветер и гололедица ожидаются в Беларуси 13 февраля Общество
12:10 Внеочередные президентские выборы в Туркменистане пройдут 12 марта В мире
12:05 Российские хоккеистки не вышли в полуфинал олимпийского турнира Спорт
11:59 Совмин определил, как будут подтверждать право производителей электромобилей на освобождение от НДС Экономика
11:51 Белорусские конькобежки выбыли из борьбы за медали командного турнира ОИ Спорт
11:42 Российские лыжницы выиграли золото Олимпиады в эстафете Спорт
11:30 Олимпийский чемпион Иван Литвинович выступит на этапе КМ по прыжкам на батуте Спорт
11:24 Тутберидзе впервые прокомментировала ситуацию с Валиевой Спорт
11:09 Открытый Кубок Европы по самбо на призы Президента Беларуси стартовал в Минске Спорт
11:02 На Брестском полигоне отработали уничтожение незаконного вооруженного формирования Регионы
10:51 В Минском районе легковушка врезалась в разделительное ограждение: потребовалась помощь спасателей Происшествия
10:43 В Сенице более 150 человек искали двух потерявшихся детей Происшествия
10:31 В Японии грузовой самолет в полете потерял часть закрылка весом 60 кг В мире
10:22 Завершено расследование смертельного ДТП в Осиповичском районе: водитель уснул за рулем Происшествия
10:04 Умерла народная артистка России Зинаида Кириенко Культура
09:59 Сегодня на "Союзной решимости" отработают оборонительный бой и взятие под охрану объектов Общество
09:43 Мобильные датчики контроля скорости в Минске будут работать на 13 участках Регионы
09:18 Американцы стали олимпийскими чемпионами в командном сноуборд-кроссе Спорт
09:13 Участники пекинской Олимпиады сегодня разыграют 6 комплектов наград Спорт
09:00 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Регионы
07:00 Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Открытого кубка Европы по самбо на призы Президента Президент
07:00 Картина дня: совещание у Президента, иностранные инвестиции в 2021 году и финал "Снежного снайпера" Общество
00:59 В мире выявлено почти 405 млн случаев заражения коронавирусом В мире
00:33 NASA опубликовало первое изображение с телескопа "Джеймс Уэбб" Технологии
11.02.22
11.02.22 23:42 Депутат: практику проведения диалоговых площадок необходимо продолжить и после референдума Общество
11.02.22 23:10 Гайдукевич: война в регионе не полыхает только из-за взвешенной позиции Беларуси и России Общество
11.02.22 22:48 Белорусские депутаты обсуждают с зарубежными коллегами создание трибунала по Польше Общество
11.02.22 22:45 Жук: действия Польши косвенно, но подтверждают заявления Чечко о массовых расстрелах мигрантов Общество
11.02.22 22:18 В Британии зафиксировали первую смерть от лихорадки Ласса В мире
Все новости
Все новости
Общество
10 февраля 2022, 10:15

Поликлиники перешли на семидневку. Много ли пациентов по выходным?

С начала февраля поликлиники перешли на семидневный график работы из-за роста заболеваемости простудами и COVID-19. В минувшие субботу и воскресенье врачи принимали температурящих, назначали лечение и выписывали больничные. Одним словом, как в любой другой день недели. Корреспонденты "7 Дней" узнали, на что в выходные жаловались пациенты, и посмотрели, какие очереди были на прием.

На семидневку становись!

Отправляемся в 1-ю поликлинику Центрального района. Здесь 31 января, как и во многих других учреждениях здравоохранения столицы, были очереди из желающих попасть на прием к врачу. А что в выходные?

Суббота, 10 утра. На входе в здание картина уже привычная: медработник в маске и защитном костюме проводит термометрию и интересуется у всех приходящих, куда они направляются.

- У вас 37,5. Что еще беспокоит? - спрашивает медработник у молодого человека.

Услышав в ответ о боли в горле и кашле, объясняет, куда обратиться:

- Обойдите, пожалуйста, здание с улицы. Вы увидите указатели, где принимают температурящих пациентов. Всего хорошего, поправляйтесь!

Идем следом за парнем и по пути знакомимся. Алексею 25 лет. В пятницу к вечеру у него немного поднялась температура, за ночь выросла до 38.

- Утром решил - надо идти к врачу. Мало ли что, хотя читал, что омикрон сейчас переносится легко, к тому же я привит. Но ведь все индивидуально, - говорит парень. - Конечно, видел много новостей про большие очереди. Честно говоря, боюсь даже представить, сколько человек сейчас там, куда я иду, ожидают прием. Радует то, что на улице никого нет.

Заглядываем вместе с Алексеем в красную зону, куда обращаются пациенты с подозрением на COVID-19. В очереди семь человек. Работают два кабинета.

- В субботу в красной зоне прием ведут два врача общей практики. При необходимости их количество можно увеличить до шести. При типичных признаках инфекции диагноз COVID-19 ставится без проведения ПЦР-теста согласно дополнениям Минздрава в приказ №108. Также есть возможность забора общеклинических анализов, снятия ЭКГ, - рассказывает заведующий отделением общей врачебной практики №1 Андрей Брезгунов.

"Была пятой в очереди"

В 1-й поликлинике и раньше суббота была рабочим днем. Сейчас же в чистой зоне задействованы дополнительные службы: доврачебный и процедурный кабинеты, травмохирургическое отделение, принимает невролог и гинеколог. Есть возможность сделать флюорографию и пройти электрокардиографию. Ведет прием врач-терапевт. Специалисты выезжают и на дом, в том числе к пациентам с коронавирусной инфекцией.

- В связи с подъемом заболеваемости организовали работу поликлиники и в воскресенье - с 9.00 до 18.00. Правда, акцент в этот день сделан на оказание медпомощи больным с признаками ОРВИ и динамическое наблюдение пациентов с коронавирусной инфекцией. Чтобы за выходные их состояние не ухудшилось и в начале недели они не пришли сразу все к врачу, - отмечает специалист и уточняет, что в позапрошлый понедельник ситуация в их поликлинике была контролируемой. - Оперативно увеличили количество кабинетов для приема людей с температурой в инфекционной зоне. Всплеск пациентов, конечно, был, но мы постарались организовать работу так, чтобы они максимально быстро попадали к врачу.

Светлана Алексеевна одной из первых попала на субботний прием. Говорит, ночью стало плохо, поднялась температура. Решила не дожидаться понедельника и поспешила к врачу.

- У меня температура и другие симптомы простуды. Я была пятой по счету в очереди. Ждала приема меньше часа. Вот уже на больничном. На следующий прием только в пятницу, - сказала женщина и поспешила удалиться из красной зоны.

День - субботний, режим - штатный

Кто-то скажет, мол, одна поликлиника не показатель. Что ж, переезжаем в другую - в 28-ю, которая находится в Уручье. В субботу она работает в штатном режиме. На входе, как и принято, встречает медработник с термометром. В регистратуре ни одного посетителя.

- В обычные дни у нас всегда дежурят пять терапевтов: одни идут на домашние визиты, другие ведут прием в чистой зоне. Узкие специалисты помогают принимать пациентов в контаминированной зоне, - поясняет заместитель главврача по медицинской экспертизе и реабилитации Данута Гайдель. - Учитывая эпидемиологическую обстановку, при необходимости перераспределяем медработников. В выходные в красной зоне работает три кабинета.

Например, в понедельник, о котором много писали в интернете, в учреждении незамедлительно организовали работу максимального количества кабинетов. Реорганизовали зону ожидания для пациентов, пришедших в красную зону, с учетом минусовой температуры на улице.

- Пациенты есть всегда: будь то понедельник или воскресенье. Любой из них хочет пробыть в поликлинике как можно меньше. Наши силы направлены именно на то, чтобы минимизировать время их пребывания как в чистой, так и в контаминированной зоне, - уточняет Данута Брониславовна и дополняет, что работа в субботу и воскресенье позволяет уменьшить поток пациентов и нагрузку на врачей в понедельник.

В начале недели в учреждениях здравоохранения традиционный ажиотаж: за выходные количество больных увеличивается.

За утро - почти 25 пациентов

Врач-хирург ГУ "28-я городская поликлиника" Елена Гончарук в субботу дежурит как раз в красной зоне. Говорит, что поток обратившихся к медикам небольшой - за первые часы работы принято порядка 25 человек.

- Особенности течения пятой волны, а именно штамма омикрон, в том, что он в первую очередь поражает верхние дыхательные пути. Начинает болеть горло, появляется першение, температура выше 37,5 градуса, сухой кашель, ломота в теле, ощущается заложенность носа, - подчеркивает Елена Яновна. - Намного реже стали жаловаться на потерю обоняния и вкуса. Значительно уменьшилось количество случаев пневмоний. Этот штамм пациенты по большей части переносят в легкой форме.

К слову, при таком течении COVID-19 медики советуют подумать о вакцинации или ревакцинации уже через несколько месяцев после выздоровления.

- Учитывается общее состояние человека: как он перенес заболевание, насколько тяжелым было состояние. Ведь каждый случай индивидуальный, - говорит Данута Гайдель. - Хочу отметить, что люди продолжают активно прививаться. Многие, закрывая больничный, спрашивают, когда можно пройти ревакцинацию. Нас, медиков, это очень радует, потому что только так мы сможем победить коварный вирус.

Семидневный график работы поликлиник будет действовать до нормализации эпидобстановки и уровня заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в областях и Минске.

Марина ВАЛАХ,

газета "7 Дней".-0-

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
здравоохранение поликлиники
Новости рубрики Общество
Белорусы с нуля создали легендарный танк Т-50! Презентация в ПРЯМОМ ЭФИРЕ!
Фото из архива Порывистый ветер и гололедица ожидаются в Беларуси 13 февраля
Фото "Ваяр" Сегодня на "Союзной решимости" отработают оборонительный бой и взятие под охрану объектов
Картина дня: совещание у Президента, иностранные инвестиции в 2021 году и финал "Снежного снайпера"
Фото из архива Депутат: практику проведения диалоговых площадок необходимо продолжить и после референдума
Фото из архива Гайдукевич: война в регионе не полыхает только из-за взвешенной позиции Беларуси и России
Главное
Во время совещания Совершенствование порядка обжалования судебных решений в уголовном процессе стало темой совещания у Лукашенко
Сукало: предлагается предоставить гражданам право на обжалование любых судебных решений
Сергеенко: порядка 30 наблюдателей из стран ЕС пожелали приехать на референдум
Министр ЖКХ: резкого повышения тарифов на коммунальные услуги в Беларуси не ожидается
Топ-новости
К принятию решений в Верховном суде могут привлечь не только судей, но и представителей общественности
Кубраков об обеспечении безопасности накануне референдума: о предпосылках несанкционированных мероприятий нет и речи
На Брестском полигоне отработали уничтожение незаконного вооруженного формирования
Белорусы с нуля создали легендарный танк Т-50! Презентация в ПРЯМОМ ЭФИРЕ!
Ковальчук: развитие массового спорта и спорта высоких достижений должно идти параллельно
Совмин определил, как будут подтверждать право производителей электромобилей на освобождение от НДС
ТОП-3 трендов финансовых технологий в Беларуси
Открытый Кубок Европы по самбо на призы Президента Беларуси стартовал в Минске
Генпрокуратура планирует обследовать более 300 неизвестных мест захоронения жертв геноцида
Лукашевич: за санкциями против Беларуси стоит агрессия, основанная на коммерческих интересах
Боровик о казусе Чечко: международные правозащитные организации игнорируют права человека
Костевич: развитие социальной отрасли идет через потенциал молодежи
ГПК: Украина не уведомляла Беларусь об усилении контрольных мер на границе
Кухарев: новый путепровод на Немиге выдержит двойную нагрузку
Рабочая группа по надзору за исполнением законодательства при подготовке и проведении референдума создана в Генпрокуратуре
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Олимпийские игры в Пекине Специальный репортаж Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.