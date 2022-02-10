Поликлиники перешли на семидневку. Много ли пациентов по выходным?

С начала февраля поликлиники перешли на семидневный график работы из-за роста заболеваемости простудами и COVID-19. В минувшие субботу и воскресенье врачи принимали температурящих, назначали лечение и выписывали больничные. Одним словом, как в любой другой день недели. Корреспонденты "7 Дней" узнали, на что в выходные жаловались пациенты, и посмотрели, какие очереди были на прием.

На семидневку становись!

Отправляемся в 1-ю поликлинику Центрального района. Здесь 31 января, как и во многих других учреждениях здравоохранения столицы, были очереди из желающих попасть на прием к врачу. А что в выходные?

Суббота, 10 утра. На входе в здание картина уже привычная: медработник в маске и защитном костюме проводит термометрию и интересуется у всех приходящих, куда они направляются.

- У вас 37,5. Что еще беспокоит? - спрашивает медработник у молодого человека.

Услышав в ответ о боли в горле и кашле, объясняет, куда обратиться:

- Обойдите, пожалуйста, здание с улицы. Вы увидите указатели, где принимают температурящих пациентов. Всего хорошего, поправляйтесь!

Идем следом за парнем и по пути знакомимся. Алексею 25 лет. В пятницу к вечеру у него немного поднялась температура, за ночь выросла до 38.

- Утром решил - надо идти к врачу. Мало ли что, хотя читал, что омикрон сейчас переносится легко, к тому же я привит. Но ведь все индивидуально, - говорит парень. - Конечно, видел много новостей про большие очереди. Честно говоря, боюсь даже представить, сколько человек сейчас там, куда я иду, ожидают прием. Радует то, что на улице никого нет.

Заглядываем вместе с Алексеем в красную зону, куда обращаются пациенты с подозрением на COVID-19. В очереди семь человек. Работают два кабинета.

- В субботу в красной зоне прием ведут два врача общей практики. При необходимости их количество можно увеличить до шести. При типичных признаках инфекции диагноз COVID-19 ставится без проведения ПЦР-теста согласно дополнениям Минздрава в приказ №108. Также есть возможность забора общеклинических анализов, снятия ЭКГ, - рассказывает заведующий отделением общей врачебной практики №1 Андрей Брезгунов.

"Была пятой в очереди"

В 1-й поликлинике и раньше суббота была рабочим днем. Сейчас же в чистой зоне задействованы дополнительные службы: доврачебный и процедурный кабинеты, травмохирургическое отделение, принимает невролог и гинеколог. Есть возможность сделать флюорографию и пройти электрокардиографию. Ведет прием врач-терапевт. Специалисты выезжают и на дом, в том числе к пациентам с коронавирусной инфекцией.

- В связи с подъемом заболеваемости организовали работу поликлиники и в воскресенье - с 9.00 до 18.00. Правда, акцент в этот день сделан на оказание медпомощи больным с признаками ОРВИ и динамическое наблюдение пациентов с коронавирусной инфекцией. Чтобы за выходные их состояние не ухудшилось и в начале недели они не пришли сразу все к врачу, - отмечает специалист и уточняет, что в позапрошлый понедельник ситуация в их поликлинике была контролируемой. - Оперативно увеличили количество кабинетов для приема людей с температурой в инфекционной зоне. Всплеск пациентов, конечно, был, но мы постарались организовать работу так, чтобы они максимально быстро попадали к врачу.

Светлана Алексеевна одной из первых попала на субботний прием. Говорит, ночью стало плохо, поднялась температура. Решила не дожидаться понедельника и поспешила к врачу.

- У меня температура и другие симптомы простуды. Я была пятой по счету в очереди. Ждала приема меньше часа. Вот уже на больничном. На следующий прием только в пятницу, - сказала женщина и поспешила удалиться из красной зоны.

День - субботний, режим - штатный

Кто-то скажет, мол, одна поликлиника не показатель. Что ж, переезжаем в другую - в 28-ю, которая находится в Уручье. В субботу она работает в штатном режиме. На входе, как и принято, встречает медработник с термометром. В регистратуре ни одного посетителя.

- В обычные дни у нас всегда дежурят пять терапевтов: одни идут на домашние визиты, другие ведут прием в чистой зоне. Узкие специалисты помогают принимать пациентов в контаминированной зоне, - поясняет заместитель главврача по медицинской экспертизе и реабилитации Данута Гайдель. - Учитывая эпидемиологическую обстановку, при необходимости перераспределяем медработников. В выходные в красной зоне работает три кабинета.

Например, в понедельник, о котором много писали в интернете, в учреждении незамедлительно организовали работу максимального количества кабинетов. Реорганизовали зону ожидания для пациентов, пришедших в красную зону, с учетом минусовой температуры на улице.

- Пациенты есть всегда: будь то понедельник или воскресенье. Любой из них хочет пробыть в поликлинике как можно меньше. Наши силы направлены именно на то, чтобы минимизировать время их пребывания как в чистой, так и в контаминированной зоне, - уточняет Данута Брониславовна и дополняет, что работа в субботу и воскресенье позволяет уменьшить поток пациентов и нагрузку на врачей в понедельник.

В начале недели в учреждениях здравоохранения традиционный ажиотаж: за выходные количество больных увеличивается.

За утро - почти 25 пациентов

Врач-хирург ГУ "28-я городская поликлиника" Елена Гончарук в субботу дежурит как раз в красной зоне. Говорит, что поток обратившихся к медикам небольшой - за первые часы работы принято порядка 25 человек.

- Особенности течения пятой волны, а именно штамма омикрон, в том, что он в первую очередь поражает верхние дыхательные пути. Начинает болеть горло, появляется першение, температура выше 37,5 градуса, сухой кашель, ломота в теле, ощущается заложенность носа, - подчеркивает Елена Яновна. - Намного реже стали жаловаться на потерю обоняния и вкуса. Значительно уменьшилось количество случаев пневмоний. Этот штамм пациенты по большей части переносят в легкой форме.

К слову, при таком течении COVID-19 медики советуют подумать о вакцинации или ревакцинации уже через несколько месяцев после выздоровления.

- Учитывается общее состояние человека: как он перенес заболевание, насколько тяжелым было состояние. Ведь каждый случай индивидуальный, - говорит Данута Гайдель. - Хочу отметить, что люди продолжают активно прививаться. Многие, закрывая больничный, спрашивают, когда можно пройти ревакцинацию. Нас, медиков, это очень радует, потому что только так мы сможем победить коварный вирус.

Семидневный график работы поликлиник будет действовать до нормализации эпидобстановки и уровня заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в областях и Минске.

Марина ВАЛАХ,

газета "7 Дней".-0-