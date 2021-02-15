Политическая риторика вокруг БелАЭС расходится с текущим техсотрудничеством ЕС и Беларуси - мнение

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политическая риторика вокруг БелАЭС расходится с текущим техническим сотрудничеством ЕС и Беларуси по вопросу ядерной безопасности. Об этом рассуждает в своем материале обозреватель портала Emerging Europe Крэйг Турп-Балаш, сообщает БЕЛТА.

Журналист отмечает, что сотрудничество между Беларусью и ЕС в сфере ядерной безопасности продолжается, несмотря на позицию Литвы. Беларусь добровольно решила провести стресс-тесты своей АЭС, хотя и не является страной ЕС.

В феврале состоялся визит на Белорусскую АЭС экспертов Европейской группы регулирующих органов ядерной безопасности (ENSREG) в рамках партнерского обзора национального плана действий по итогам проведения стресс-тестов БелАЭС. Ранее оценки БелАЭС со стороны ENSREG были в основном положительными. Отмечается, что в Беларуси стремятся выполнить основные рекомендации по итогам стресс-тестов АЭС.

Крэйг Турп-Балаш пишет, что заявления официальных лиц Литвы об угрозе, которую БелАЭС якобы представляет для их страны, похоже, повлияли на взгляды многих депутатов Европарламента, вынудив их выступить против БелАЭС и усомниться в обоснованности сотрудничества, уже имеющего место между Брюсселем и Минском для обеспечения безопасности АЭС.

Автор резолюции Европарламента по БелАЭС румынский евродепутат Кристиан-Сильвиу Бушой назвал БелАЭС источником возможной угрозы для ЕС и призвал приостановить работу станции, пока все рекомендации ENSREG не будут полностью выполнены.

В то же время ENSREG такие условия не выдвигает. Как указывает ENSREG в своем проекте отчета, выводы регулирующей группы не предназначены для санкционирования или предотвращения выдачи разрешений на использование атомных станций. Скорее, стресс-тесты остаются проверкой безопасности определенных аспектов атомной электростанции для дальнейшего повышения безопасности.

Обозреватель обращает внимание, что та же модель реактора ВВЭР-1200, установленная на Белорусской атомной электростанции, используется и на АЭС "Ханхикиви" в Финляндии. В это же время более старые реакторы ВВЭР-213 и ВВЭР-320 в настоящее время используются на европейских АЭС, включая АЭС "Пакш" в Венгрии, "Богунице" и "Моховце" в Словакии, "Дукованы" и "Темелин" в Чехии.

Крэйг Турп-Балаш приходит к выводу, что политический дискурс вокруг БелАЭС расходится с конкретным техническим сотрудничеством, причем последнее мало влияет на первое.-0-