Политические события не должны затрагивать детей и школу - педагог

26 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Политические события не должны затрагивать детей и школу. Таким мнением поделилась с корреспондентом БЕЛТА заместитель директора по учебной работе новополоцкой гимназии №2 Татьяна Малиновская.

"Школа и дети должны оставаться вне политики. Эти события не должны их касаться, потому что учитель приходит в школу, чтобы учить детей, заряжать их позитивом, энергией, желанием учиться, верой в себя и свои возможности", - подчеркнула педагог.

Уже меньше недели осталось до Дня знаний и встречи учителей и школьников, в том числе первоклассников. По словам заместителя директора, дети должны переступить порог школы и увидеть людей, встречающих их с радостью, почувствовать уверенность в себе, спокойствие и позитивной настрой от педагогов, ощутить, что их здесь ждут и любят. "Между тем как учитель сможет дать знания, научить взаимодействовать, какие чувства он сможет транслировать ребенку, находясь в состоянии душевного разлада? К тому же следует учитывать, какая негативная домашняя обстановка царит сейчас в некоторых семьях. Это очень сильно отражается на детях, разрушая их психику, ломая как личность", - констатировала педагог.

Татьяна Малиновская отметила, что во все времена школа и учителя пользовались заслуженным авторитетом. "Школе нужно доверять, здесь нет ни одного человека, который желает детям плохого. Их здесь любят, о них заботятся. Вся наша работа сосредоточена на этом", - подчеркнула она.

В гимназии №2 Татьяна Орлова курирует начальные классы. В этом году первый звонок прозвенит в ее учебном заведении для почти сотни малышей. Всего же за парты сядут 969 учеников. "У нас чисто и красиво, оборудованы кабинеты, замечательно оформлены классы, учителя с нетерпением ждут встречи с детьми. Более того, родители наравне с нами готовятся к 1 сентября, занимаются организацией праздника для детей. Только так, вместе, и поддерживая дух единства, который всегда был в нашей стране, мы добьемся результатов, и наши дети выйдут с хорошими знаниями, патриотами своей страны", - убеждена педагог.-0-