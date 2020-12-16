"Политические" заключенные нужны оппозиции лишь как товар в переговорах с Западом - политолог

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Политические" заключенные нужны белорусской оппозиции лишь как товар в переговорах с Западом. Об этом заявил руководитель информационно-аналитического центра "Актуальная концепция" Александр Шпаковский в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Пока у нас есть так называемые политические заключенные, этот "товар" можно выгодно продавать на Западе, тем самым зарабатывая себе политические баллы в глазах лидеров иностранных государств", - считает Александр Шпаковский.

Говоря о предложениях помиловать заключенных, которых в обществе некоторые называют политическими, политолог заявил, что не может быть амнистии в отношении осужденных, только потому что они совершали свои преступные действия по политическим мотивам.

"Законодательство подробно регламентирует процедуру, как человек может облегчить свою судьбу, избежать наказания, освободиться условно-досрочно, быть амнистированным. Самое главное - это деятельное раскаяние. То есть необходимо, наверное, осознать свои поступки, осудить собственное поведение, и уже только после этого мы можем вести речь об амнистии", - отметил руководитель "Актуальной концепции".-0-