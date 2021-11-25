Политолог: Беларусь должна подготовиться к попыткам Запада дискредитировать референдум по Конституции

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь должна подготовиться к попыткам Запада дискредитировать референдум по Конституции. Такое мнение высказал профессор МГУ им. М.В.Ломоносова политолог Андрей Манойло в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

По мнению политолога, избежать дискредитации референдума по внесению изменений в Конституцию Беларуси будет невозможно. "Атаки и операции будут обязательно. К этому надо просто заранее готовиться и заранее просчитывать все возможные варианты и комбинации. Другого способа от этого защититься нет", - считает он.

"Кто этим будет заниматься? Все те же, кто в 2020 году попытался сместить власть и организовать госпереворот в Беларуси силовым путем. Это будет в первую очередь операция западных разведок, - подчеркнул Андрей Манойло. - Всю грязную работу будут делать разведки стран-сателлитов, и будет создаваться впечатление, что они имеют личные претензии к Беларуси и действуют самостоятельно. Это, конечно, не так. А разведки западных стран, в первую очередь разведсообщество США и британские спецслужбы, будут на дальнем фоне управлять этой операцией, стараясь минимизировать свое прямое участие".

Главной целью западных сил будет делегитимизация референдума, заявил политолог.-0-