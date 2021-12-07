Политолог: Беларусь фактически обеспечивает беженцам то, что Запад лишь декларирует

7 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беларусь фактически обеспечивает беженцам то, что Запад лишь декларирует. Такое мнение сегодня журналистам высказал заведующий кафедрой политологии Гродненского государственного университета им. Я.Купалы доктор политических наук, профессор Виктор Ватыль, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня - 30-й день для беженцев на границе. Они находятся в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре рядом с пунктом пропуска "Брузги".

"Сейчас идет кропотливая работа, которая может быть не заметна, но очень необходима для этих людей. Они потеряли свой кров, дома и вынуждены были покинуть родину в поисках лучшей жизни. Им необходимо было самое элементарное - обогреть, накормить, обеспечить медицинское сопровождение. И то, что на Западе заявляется декларативно, у нас обеспечивается фактически в лучших традициях, которые свойственны нашей стране и нашему народу", - отметил Виктор Ватыль.

По словам политолога, причиной всего происходящего стали разрушительные войны и сложные конфликты на Ближнем Востоке и Северной Африки. "В этом возможная причина исхода огромного числа людей. И это вызывает тревогу", - обратил внимание Виктор Ватыль. Он подчеркнул, что ситуация показала коллективному Западу, что не стоит трогать вещи, которые могут принести огромные сложности для инициаторов подобных турбулентных процессов.

Обратил внимание политолог и на наращивание военных сил на польской стороне. "Кризисный инцидент лишь стал поводом для того, чтобы милитаризировать ситуацию в нашем регионе. Беженцы рано или поздно вернутся домой или пройдут на запад, а милитаризация региона будет долго сопровождать нас и создавать проблемы", - считает он.

Западные политики такими шагами разрушают выстроенную большим трудом систему понимания и доверия в регионе. "Увы, интересы больших игроков, стремящихся к очередному переделу мира, откинули все назад. Теперь необходимо садиться за стол переговоров и восстанавливать все, что было создано с таким трудом. Думаю, здравый смысл возобладает", - резюмировал политолог.-0-