Политолог: Беларусь не должна решать миграционные проблемы Европейского союза

Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не должна решать миграционные проблемы Европейского союза. Такое мнение высказал политолог, журналист-международник Вадим Елфимов в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.
"Мы не можем за Европейский союз решать его миграционные проблемы. Это, извините меня, во-первых, нерационально. А во-вторых, абсолютно несправедливо. Почему мы, белорусы, должны за это расплачиваться?" - отметил Вадим Елфимов.
Политолог добавил: "Европейскому союзу могу посоветовать одно: просчитывайте заранее свои шаги. Вот когда вы входили в Ирак, когда вы разрушали Ливию, Афганистан, другие страны, надо было думать, что эти последствия рано или поздно к вам придут".-0-