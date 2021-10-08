Политолог: Беларусь не плывет по течению, а выбирает свой путь развития

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не плывет по течению, а выбирает свой путь развития. На это обратил внимание политолог Вадим Боровик в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

В пример Вадим Боровик привел белорусский опыт борьбы с коронавирусом: в стране не стали объявлять локдаун и запрещать людям выходить на улицы. В итоге экономика продемонстрировала хорошие результаты.

"Им (европейским политикам. - Прим. БЕЛТА) признать тяжело, что Лукашенко, которого они критиковали, выбрал правильный путь", - отметил политолог.

Он также обратил внимание на работу белорусской экономики в период санкций: Западу не удалось добиться ожидаемого эффекта. "Мы, с одной стороны, развиваемся благодаря тому, что мы имеем опыт работы в период санкций. Ведь мы постоянно под санкциями. Во-вторых, мы проявляли хладнокровие и умение лавировать. Мы умеем эффективно в период санкций перестраивать торгово-эконмические цепочки, прорабатывать юридические схемы, чтобы наши товары попали на рынки", - заявил Вадим Боровик.-0-