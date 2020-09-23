Политолог: Беларуси важно решать свои проблемы и не вестись на внешние провокации

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси важно решать свои проблемы, ни в коем случае нельзя вестись на внешние провокации. Такое мнение в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ выразил политолог Денис Буконкин, сообщает БЕЛТА.

"Для Беларуси очень важно решать свои внутренние проблемы. В тот же момент нельзя ни в коем случае вестись на внешние провокации ни с Запада, ни с Востока", - считает политолог.

Денис Буконкин отметил: принцип невмешательства во внутренние дела является одним из базовых в международных отношениях. Он подчеркнул, что ни одному государству не позволено вмешиваться во внутренние дела Беларуси и не важно, хотят они лучшего для страны или худшего.

"У нас есть внутренняя политика, которой мы будем заниматься самостоятельно и в которую предстоит внести много изменений. Но в тот же момент надо понимать, что все внешнее давление должно пресекаться на корню, - сказал эксперт. - Для этого у нас есть и нужный инструментарий, и союзнические отношения, и Министерство иностранных дел, работа которого сегодня, к сожалению, не наводить мосты, а реагировать на достаточно деструктивные действия ряда стран".-0-