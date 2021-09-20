Политолог: Беларуси важно сотрудничать с ШОС, потому что этот регион будет играть ключевую роль в мире

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси важно сотрудничать со странами Шанхайской организации сотрудничества, потому что этот регион будет играть ключевую роль в мире. Такое мнение высказал политолог Вадим Боровик в ток-шоу "По существу" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

Вадим Боровик отметил, что голос Беларуси на площадке ШОС, несмотря на то, что страна является наблюдателем в этой организации, звучит как полноправного члена.

"У нас есть все возможности там абсолютно четко и конкретно озвучивать свою позицию. А это касается вопросов экономического сотрудничества, транспорта, безопасности и прочего. Поэтому этот регион будет играть сегодня в мире ключевую роль, и мы правильно сделали, что в свое время увидели потенциал этого региона", - сказал политолог.-0-