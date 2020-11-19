Политолог: белорусская оппозиция уповает на поддержку из-за рубежа, а не народа

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беда белорусской оппозиции в том, что она уповает на поддержку из-за рубежа, а не на поддержку народа. Об этом заявил политолог Александр Шпаковский в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во время интервью было замечено, что в белорусской оппозиции сейчас уповают на Джо Байдена, который, по их мнению, будет проводить жесткую политику по отношению к действующей власти в Беларуси. "Их беда в том, что они уповают на поддержку из-за рубежа, а не на поддержку белорусского народа", - сказал Александр Шпаковский.

Комментируя прошедшие в Соединенных Штатах выборы, политолог обратил внимание на огромное количество сообщений о нарушениях во время избирательной кампании, на недопуск международных наблюдателей на участки для голосования. "Судя по тому, что миллионы людей вообще не имели возможность проголосовать, "голосовали" умершие, теряли сотни тысяч бюллетеней, мы в принципе не можем эти выборы считать релевантными. Ни у мирового сообщества, ни у американских органов нет полной картины голосования", - отметил он.

"Меня поражает количество инфантильной публики на постсоветском пространстве, которая искренно верит в какую-то американскую демократию. В нее уже не верит само американское общество: по социологическим опросам, более 60% людей говорят о том, что не верят в прозрачность и честность существующей в США системы выборов", - добавил Александр Шпаковский.-0-