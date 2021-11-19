Политолог: чем дольше Польша оттягивает переговоры с Беларусью, тем болезненнее для них будут последствия

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чем дольше Польша оттягивает переговоры с Беларусью, тем болезненнее для них будут последствия миграционного кризиса. Такое мнение высказал политолог Вадим Боровик в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"С чего должна была начать Польша? Они должны были позвонить. Любой конфликт, любая война заканчивается переговорами. И чем дольше Польша оттягивает переговорный процесс с официальным Минском, тем болезненнее в первую очередь для них будут последствия", - считает Вадим Боровик.

Директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в свою очередь отметил, что для польского руководства выгодна напряженная ситуация на границе с Беларусь: они играют на этом, чтобы удержать власть в стране.

"Посмотрите на Германию и поведение Польши. Германия - это взрослая политика, то есть уже зрелая, и Польша - подростковая. Почему? Германия была дважды в новейшей истории унижена: вспомните Версальскую конференцию и Ялтинскую (встречи лидеров стран, победивших в Первой и Второй мировых войнах. - Прим. БЕЛТА). После Первой мировой войны Германию лишили права иметь нормальную армию, были экономические санкции. И второй раз унизили. Пускай немцы вспомнят: совсем недавно Германию воссоединилась - благодаря нашей доброй воле", - напомнил Вадим Боровик.

В то же время, обратил внимание политолог, поляки фактически на костях советского народа вошли в состав победителей во Второй мировой войне. "Так вот Германия, пережив эти унижения, сегодня становится на колени на любом еврейском кладбище и до сих пор опускают глаза, когда мы им протягиваем руку. Конечно, Меркель вынуждена себя вести более благоразумно. Она понимает, что нужно договариваться. Надеемся, польские политики уйдут от подросткового поведения, и завтра президент и премьер снимут трубку и позвонят (Президенту Беларуси. - Прим. БЕЛТА)", - отметил политический эксперт.-0-