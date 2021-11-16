Политолог: Европа дискредитировала себя буквально за месяц, растратив все гуманистическое

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европа дискредитировала себя буквально за месяц, растратив все гуманистическое. Об этом в эфире "Беларусь 1" заявил руководитель информационного агентства BALTNEWS политолог Андрей Стариков, сообщает БЕЛТА.

"Конфликт приобретает политическое измерение, намеренно, посредством поляков и литовцев. Военные туда тянут НАТО. За всем этим теряется человек. Мы могли наблюдать, как Европа дискредитировала себя буквально за месяц, растратив все гуманистическое. Весь тот пафос о правах, свободах и защите людей - этого не осталось", - отметил Андрей Стариков.

При этом Беларусь действует иначе, оказывая необходимую помощь беженцам. "Белорусская сторона, будучи под колоссальным давлением, помнит о человеке и пытается как-то его защитить: гуманитарной, медицинской помощью, созданием и развертыванием лагерей для временного проживания. И, конечно, призывом помнить о людях, не политизировать ситуацию и как-то совместно ее решать", - добавил политолог.-0-