Политолог: именно историческая память позволяет белорусам сохранять свою страну

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Именно историческая память позволяет белорусам сохранять свою страну. Такое мнение высказал политолог Вадим Боровик в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Вадим Боровик считает, что День народного единства должен стать одним из самых главных праздников в Беларуси. По мнению политолога, его значение сегодня не только в историческом воссоединении Беларуси, хоть и значение даты 17 сентября очень велико.

"Мы как нация должны быть ментально едины в понимании того, что именно историческая память и понимание недопустимости противоречий на национальной, религиозной и другой почве позволяют нам сохранять страну", - подчеркнул Вадим Боровик. Он обратил внимание, что с момента окончания Великой Отечественной войны Беларусь не знала конфликтов, в отличие от многих постсоветских стран, в которых после развала Советского Союза случались разные события.

Министр информации Беларуси Владимир Перцов также считает, что День народного единства надо рассматривать не только с точки зрения тех исторических событий, но и в современном контексте. "Это праздник единства белорусского народа всех наций, всех вероисповеданий. В этом наша сила", - подчеркнул он.

События прошлого года министр назвал нелепой попыткой раскачать часть населения по одному из признаков - национальному, религиозному или другому - и вывести граждан друг против друга. "У нас никогда такого не было, и события прошлого года показали, что вряд ли когда-нибудь такое получится", - отметил Владимир Перцов.-0-