Политолог из Германии: есть информация, что на протестные мероприятия в Беларуси переведено $6 млрд

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Есть информация, что на протестные мероприятия в Беларуси переведено $6 млрд, заявил в эфире ОНТ политолог, руководитель журнала World Economy (Берлин, Германия) Александр Сосновский, сообщает БЕЛТА.

"Я издаю журнал и для него очень часто получаю нужную мне информацию, в том числе фотографии, графики из различных источников. Покупаю у определенных американских ресурсов интересные фотографии. Первой фотографией, которую мне предложили для покупки при написании первой статьи о Беларуси, был плакат, на котором написано "Наконец в Беларуси началась революция тапочек". То есть они уже даже придумали название для этого. Это цветная революция, которая, может быть, не была задумана в таком плане, как она сейчас пошла. Но какие-то достаточно умные политтехнологи, увидев, как развивается ситуация, пытаются теперь повернуть ее в свою сторону. Для меня однозначный признак появления революции - "кулак Сороса". Он появляется везде без исключения, когда проявляются какие-то признаки революции", - сказал Александр Сосновский.

По его словам, Евросоюз выделил немалые средства на протесты в Беларуси. "Я недавно разговаривал с моим коллегой, который много лет работал в должности замминистра в Германии. По его сведениям, есть информация, что различными путями с помощью криптовалют на протестные мероприятия в Беларуси было переведено порядка $6 млрд - это гигантская сумма. Если это правда, то это, конечно, говорит о том, что так просто эти протесты на нет не сойдут. Финансы у них есть. Это надо проверять. Я не могу верифицировать эту информацию, но она есть, - отметил политолог. - Конечно же, меньше всего тех, кто стоит за инициированием этих процессов на Западе, волнует судьба белорусов и Беларуси. Речь идет о том, что расшатывается блок Беларуси и России и это дает определенные преференции, в том числе Западу. В этом их интерес".-0-