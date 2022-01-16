Политолог из Казахстана: миротворческая операция ОДКБ была образцово-показательной 

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миротворческая операция ОДКБ была образцово-показательной. Об этом заявил политолог, экономист (Казахстан) Петр Своик в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Миротворческая операция ОДКБ была образцово-показательной. Сам факт, что она состоится, уже переменил ситуацию в Алматы. Прилет самолетов, выгрузка бойцов и техники - это уже само по себе сработало умиротворяюще. Все пошло по другому сценарию. Тем более после первого самолета стали совершаться регулярные рейсы. Видно было, что все под контролем", - сказал Петр Своик.

Эксперт подчеркнул, что обращение президента Казахстана в ОДКБ соответствовало уставу и принципам организации и международному законодательству. "Тут западным критикам крыть особо нечем, остается просто возмущаться, что это произошло", - отметил он.-0-